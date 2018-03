Johan Croneman: C More säljer sig till fotbollens maktelit

Det blir givetvis extra problematiskt när till exempel C More skall sända och samarbeta kring ett evenemang som egentliga anordnas av Svensk elitfotboll. Man rör ihop rollerna och blandar bort korten: C More har rättigheterna för att sända allsvenskan i fotboll 2018, men måste det automatiskt innebära att de med hull och hår sväljer vad den svenska makteliten inom fotbollen har att säga? Det kallas att sälja sig själv.

Man inledde årets upptaktsträff med att Mats Enquist, vd i Svensk elitfotboll och Håkan Sjöstrand, generalsekreterare i Svenska fotbollförbundet stod och höll varandra om ryggen och utstrålade enighet och kamratskap – och Jesper Hussfelt visade vart det journalistiska skåpet skulle stå när han satte sina pillemariska ögon på Håkan Sjöstrand och inledde utfrågningen med den knivskarpa iakttagelsen: ”Jag trodde du var Owe Thörnqvist först”.

Jag läser just nu Olof Lundhs bok ”Allsvenskan enligt Lundh”, och i ett kapitel med titeln ”SvFF, Sef och hyckleriet” går han hårt åt hur just Svensk elitfotboll och Fotbollförbundet ingått en rätt osund symbios, bildat gemensam front där tystnad gäller och där både kamaraderiet och svågerpolitiken frodas och odlas. Boken släpps om ungefär en vecka.

Är det verkligen mer maktkoncentration svensk fotboll behöver – har verkligen Svensk elitfotboll och klubbarna samma mål som Svenska fotbollförbundet? Varför skall hela Sveriges fotbollsförbund kratta för några få svenska toppklubbar? Nu sitter de till och med i samma lokaler.

Jesper Hussfelt varken vill, vågar eller har kapacitet till att närma sig sådana jobbiga frågor. Självklart inte. Det är mysigt att vara en enda stor familj.

Nej, jag tycker inte man skall direktsända upptaktsträffen rakt av, som ett Sef-arrangemang. C More kan göra en egen upptaktsträff, där man också kan få tala om de problem fotbollen står inför, och där kanske till och med någon kritisk röst kan få utrymme.

Annars dominerar hockeyn nu. Skrev för två månader sedan om hur fantastiskt bra C Mores hockeysändningar är, nu när de går in i slutfasen har de slipat sig ytterligare. Suveränt bäst är Niklas Wikegård – bättre har han aldrig varit. Han behövde ju för några år sedan ständigt gå ut och pinka lite revir och leka macho, men det är inte mycket av den varan längre. Jag tror han själv ledsnade på, och fastnade i, den återvändsgränden – nu tycker jag att han ser allt, har benhård koll på alla, och alltid är steget före. Och formulerar sig suveränt.

När vuxna spelare kring trettio börjar bråka och slåss redan under uppvärmningen (LHC–HV71 för en vecka sedan) sitter man ju där och skäms å deras, och deras stackars familjers, vägnar, och en del hockeyfolk tycker fortfarande att det är coolt.

Men de flesta, inklusive C Mores expert Sanny Lindström, tyckte det var ”töntigt”, och gamle SHL-stjärnan Fredrik Bremberg kallade det ”genant”.

Äntligen säger hockeyfolket själva ifrån. Jag tror i hög grad på självsanering.

Hur festlig var förresten bengalbränningen på Friends mellan AIK och Djurgården i söndags? Har det gjorts någon egentligen publikundersökning? Hur många av de 21.200 tyckte att det var festligt, och stämningsfullt och stämningshöjande – och värt en matchförsening på en timme och en kvart?

Jag har både sett bengalbrännare bli intervjuade på tv, jag har mejlat med några, jag har pratat med några i telefon, de lever allihop i vanföreställningen att de är jätteuppskattade, att det är dom som skapar den hypnotiska stämningen på läktarna.

Det är en sådan där sjuk inbillning som man bara kan leva med och behålla om man får den bekräftad – om så med tystnad. De tror på fullaste allvar att 90 procent av fotbollspubliken tycker att det är en viktig del av en match.