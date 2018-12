Sveriges första tre tv-matcher i damhandbollens Europamästerskap var samtliga närmast skadligt spännande – de av oss som redan har hjärtproblem får ju vår dagliga dos av betablockerare och kan liksom automatiskt hålla pulsen under kontroll, stackars er andra vill man ju bara utropa!

En desperat Robert Perlskog har vid åtminstone två tillfällen lite skämtsamt refererat till just betablocks-behovet – och Claes Hellgren har öppet erkänt att han faktiskt då och då knaprar vid behov. Ni kan känna er helt lugna, det är en ofarlig tablett som blockerar all stress och nervositet, käkas friskt bland symfoniker och skådespelare, och andra som måste hålla nervositet och puls under kontroll. Tv-kommentatorer till exempel.

Det är ett underbart, närmast älskvärt damlandslag, jag vill inte missa en sekund när de spelar, men de går oss också på nerverna. De kan ramla in i långa perioder av löjeväckande tekniska fel, otroliga felpass, taskiga försvarsbeslut och obefintligt skytte. När allt klaffar är de en drömlik energivåg, fyllda av optimism, mod, fart, stil och elegans.

Jag tillhör ju Robert Perlskog och Claes Hellgren-falangen, vi som knappt tycker att det är samma sport om duon inte är med och kommenterar – det finns andra handbollsälskare (men inte så många…) som anser att de är trötta, förutsägbara, och bra flummiga utan att få något sagt om modern handboll. Två stofiler, helt enkelt.

Vi har haft många klassiska radarpar inom svensk tv-sport, jag tror aldrig vi haft en duo med samma kapacitet som Perlskog/Hellgren. Och jag vet varför: De äger språket.

Och de är inte rädda för att använda det. Lyssna på dem, riktigt ordentligt, jag skulle till och med säga att det är det enda kommentatorspar i svensk tv-historia med just den intellektuella verkshöjden. Det är förmodligen också det som kritikerna retar sig allra mest på. De stör sig på att de är lite av konnässörer.

Deras språkliga samspel är också helt unikt, de pratar alltid samma språk, att de sedan också alltid förstår varandra mellan raderna och under tystnaden gör ju knappast saken sämre.

Det hade ju kunnat vara/bli störande om det nu inte var så att de också, samtidigt, alltid levererar med sina känslor högst närvarande och levande. Claes Hellgren kan ju ha ruggigt svårt att dölja sin besvikelse, samtidigt som han desperat försöker hålla fast vid ”objektiviteten” och ösa beröm över en alldeles för svår motståndare. Hemma i soffan står vi ju upp mot slutet av matcherna och kallar motståndarna för grisar (på ett kärvänligt vis, givetvis…), då hör man en minst lika besviken Claes Hellgren ösa beröm över den danska moralen eller det underbara montenegrinska kantspelet (det var också sjukt fantastiskt!).

Det finns alltså de som tycker att de kört fast, jag tycker att de varje år förnyar genren. Det är inte orimligt att se dem som mottagare av det svenska stora journalistpriset, men det kommer givetvis inte att hända. Svenska Akademien kunde kanske ge dem ett språkpris, i förnyelsens namn…?

Viasatstudion med Suzanne Sjögren, Johanna Ahlm och Martin Frändesjö har däremot varit blek och trött och närmast oengagerad. Jag ursäktar Johanna Ahlm, hon tvingas jobba på halvdistans, och har intressanta saker att säga när någon verkligen försöker föra ett samtal med henne (gör det då!) – Suzanne Sjögren visar noll entusiasm, ser hängig och less ut, och Martin Frändesjö: Gillar han damhandboll över huvud taget? Han och Sjögren närmast tävlar om att se olyckliga ut, och ingen av dem kan man direkt klandra för att äga språket. De ser ut att stå där med blott ett mål för ögonen: Ta sig igenom sändningen.

”Då hade det blivit en betydligt annan match”, summerade Frändesjö efter Montenegroförlusten. Jaja, visst hade det.

Lista. Tre tv-ord i veckan... Fotbollskanalen…

…kunde också få bli aktuella för nåt stort journalistpris. De har definitivt förnyat den svenska fotbollsrapporteringen. Åtalade matchfixare…

…friade, ingen blev förvånad. Inget lysande åklagarjobb precis. Här krävs krafttag, modiga, envisa undersökningar. Tv:s samlade…

…rapportering om och kring matchfixningen har varit USEL. Ingen bryr sig. Visa mer

