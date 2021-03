Johan Croneman: De som jobbar med sport borde veta bättre än att använda ordet katastrof om en vallamiss

Det är långt mellan Oberstdorf och Vetlanda. Och längre blir det, tycks det. Det är väl ingen nyhet att vi sportfånar förlorar perspektiven, det händer alltför ofta – men de som jobbar professionellt med det borde väl veta lite bättre?

De verkar tyvärr alltid veta lite sämre.

Det var trist med de svenska stafettjejerna. De var ruskigt besvikna, vi var besvikna, alla i vallateamet var besvikna. Å andra sidan har man ju sett en och annan stafett genom åren, och aldrig har väl en sportfloskel varit mer relevant: I en stafett kan inte bara allt hända – i en stafett händer allt.

Jag har sett svenska, norska, finska, ryska stafettlag på både herr- och damsidan som kollapsat på första sträckan, andra, tredje, fjärde. Åkare som tappat skidor, brutit stavar, sett bindningen gå åt helvete. Ramlat, krockat eller fullständigt gått in i den fruktade stafettväggen. Shit happens, det fattade till och med Forrest Gump.

Jag räknade inte efter hur många gånger som SVT:s Jacob Hård och Anders Blomquist använde ordet ”mardröm”, det var i alla fall inte mindre än tio. Anders Blomquist hade som vanligt svårt att dölja sin egen besvikelse, hejarklacksledaren bland hejarklacksledarna som han gjort sig känd som, medan Jacob Hård nöjde sig med att helt tappa luften. De två tillsammans måste ju ha sett fler stafetter än några andra i det här landet – ändå var de helt förbluffade av vad de fick se.

André Pops lät också som en som satt i soffan hemma och hejade, han benämnde det nyss inträffade som en ”katastrof” och ett ”historiskt svenskt misslyckande”. Och Mathias Fredriksson menade att han ”aldrig sett nåt liknande”, och syftade på Charlotte Kallas första femhundra meter ut ur skidstadion.

Dagens värsta var nog annars när vallachefen Petter Myhlback lät sig intervjuas av SVT:s Hård & Blomquist precis när Jonna Sundling nådde en av de första jobbiga stigningarna, och alla tre helt missade vad som i realtid skedde med Jonna Sundling: Det släppte uppemot tio gånger i den där stigningen (jag räknade i efterhand), vallachefen Petter Myhlback tittade in i kameran och sade att ”det ser bra ut”, vilket nog måste betraktas som den största svenska missen under hela den här stafetten. Såg Blomquist och Hård när det släppte tio gånger för Sundling? Nej då.

Jag hade som tur var på Sportradion i köket (var försenad med kaffet och mackorna), och där har ju givetvis Torgny Mogren, experternas expert, omedelbart noterat Jonna Sundlings skidor och släpp, och man kan inte ta miste på allvaret: Han känner redan stor oro inför nästa stigning, på nästa varv. Och så jäkla rätt han får.

Att vallachefen står och tittar åt ett annat håll och helt missar Jonna Sundlings problem är faktiskt på gränsen till tjänstefel.

SVT:s katastroflarm upprepades givetvis i andra kanaler och i andra media. Där användes ord som ”smärtsamt”, ”chockerande”, ”omskakande”, ”sorgligt”.

Nej, de pratade inte Vetlanda, de tyckte inte heller att man just den här dagen borde ha lite extra koll på ordets valörer, de höll skygglapparna tätt intill och tyckte väl att ”the show must go on”.

Många av oss andra var däremot lite skakade av Vetlanda-dåden, man hade lite svårt att känna riktig entusiasm. Man vaknade, slog på medieflödet och kände oro inför allt annat än stafetten.

Oro för att gå ner på stan för några ärenden, en fika, ett möte – ta bussen i stället för tuben, ta vänster i stället för höger, och helt plötsligt stå öga mot öga med någon som har en stor kniv i ena handen. En sjuk, en störd, en bortglömd, en drogmissbrukare eller en terrorist.

Vi måste ha lite reda bland perspektiven, och dra upp persiennerna ut mot verkligheten. Även vi idrottsidioter.

Läs fler sport i tv-krönikor av Johan Croneman:

Man har en gnagande känsla av att sagan om Tiger Woods bara kan sluta i tragedi

Anja Pärson har en förmåga som många journalister saknar