Johan Croneman: Dokumentären får mig att vilja se slagsmålet på plats i Florens

Tänk er MMA – utan några som helst regler. Lägg till rugby, också utan regler.

Spelplanen är ungefär som en liten kanadensisk hockeyrink, 27 (!) man i varje lag och sju domare som du inte har en aning om vad de sysslar med.

De har en fotboll också. Den ska kastas mot ett nät på motståndarnas kortsida. Då blir det 1–0.

Allt är i princip tillåtet. Ett jättelikt gatuslagsmål. Motståndarna ska stoppas till vilket pris som helst.

Se där: Calcio Storico. Varje år på Piazza Santa Croce i centrala Florens.

Spelas bara på denna enda plats i världen, och bara tre matcher per år, två semifinaler och en final. Fyra olika stadsdelar i Florens gör upp om titeln: Santa Croce (blått), Santa Maria Novella (rött), Santa Spirito (vitt) och San Giovanni (grönt).

Sportens devis är: ”För litet för att vara ett krig. För grymt för att vara en lek.”

Efter att man sett dokumentären ”Calcio Storico” på Netflix vill man nog ändå åka ner till Florens och åtminstone se en match innan man går till de sälla jaktmarkerna.

Om man bara som jag, härovan, beskriver spelet förblir det nog för många rätt obegripligt – och egentligen är det obeskrivligt, måste helt enkelt ses. Titta på den här dokumentären.

Och ser man bara några matchsekvenser blir man inte mycket klokare, men när man hör historien, spelets ursprung från 1500-talet i just Florens, och när man hör de totalt hängivna spelarna, ja då förstår man att här finns ett annat kulturellt kapital man nog måste sätta sig in i.

Jag skulle ge rätt mycket för att åtminstone få se en match på plats, och givetvis stå i en av klackarna. Spelarna som intervjuas, och frivilligt, och med en enorm stolthet, utsätter sig för detta, förklarar ändå rätt vettigt vad de sysslar med – och varför. Kärleken till Florens överskuggar kanske allt annat.

Det är förmodligen som med tjurfäktning. Dels vet man inte riktigt vad man pratar om förrän man sett sin första tjurfäktning live – och först då kan man säga antingen ”Aldrig mer”, eller ”Tack, gärna varje dag”.

Om man tycker professionell boxning är en rå, tuff och farlig sport så kommer man nog inte ens att överväga att försöka förstå Calcio Storico.

Jag är ingen tjurfäktningsfantast, förstår de som menar att det är djurplågeri, men likväl har jag upplevt några tjurfäktningskvällar på olika ställen i Spanien – och jag var fullständigt okontaktbar under ett par timmar.

Sådana här fester och siestor står på mångas ”bucket list”, saker man måste göra innan man fyller trettio, typ. Tjurrusningen i spanska Pamplona, La Tomatina i Buñol (strax utanför Valencia), Palio di Siena på Piazza del Campo i Italien.

Under La Tomatina kör ett antal långtradare in i centrala stadskärnan och dumpar 120 ton övermogna tomater, och sedan råder ett helt vilt tomatkrig, alla mot alla, under en timmes tid. Mitt hjärta pallar väl inte det, men hade jag varit under trettio hade jag varit där för länge sedan.

Under hästkapplöpningen i Siena tävlar också olika stadsdelar mot varandra – en del hästar far rätt illa på det lilla trånga torget, kurvorna är snäva och underlaget tveksamt.

Jag åker gärna dit också.

I spanska Manganeses de la Polvorosa kastade man förr under fiestan, den 23 januari varje år, ner en levande get från ett av stadens kyrktorn. Nedanför stor ett gäng ungdomar och tog emot geten i en stor filt. Oftast överlevde geten – men tilltaget förbjöds redan för tjugo år sedan, år 2000. Vad de gör i stället förtäljer inte historien.

Jag var med på en tjurrusning i Pamplona klockan 08.00 på morgonen den 8 juli 1987. Så mycket adrenalin har jag aldrig haft i kroppen. Idiotiskt? Definitivt – men vissa saker måste man bara få gjort.

Jag tror man ska vara försiktig med att döma ut andra extrema kulturella yttringar, även om de på papperet ser ut att vara grymma och obegripliga.

Den svenska nationalsporten Midsommarkröka, när en hel nation sänker sig ner i alkohol och ägnar sig åt misshandel och raseri under 24 timmar – det är visserligen inte djurplågeri, men en mänsklig plåga (och gåta – särskilt för barnen) är det definitivt.

