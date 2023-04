Johan Croneman: En flaska i huvudet – vad är det som händer?

Det blev lite tumult efter en frispark en bit in i andra halvlek mellan Feyenoord och Ajax i onsdags kväll, semifinal i den nederländska cupen (sändes på Viaplay). Ni vet, spelarna står och knuffar på varandra, håller i och om varandra (dock ej av kärlek).

I just det här fallet stod två av matchens historiskt sett största och värsta personliga rivaler och tuppade sig lite extra, panna mot panna, näsa mot näsa, man brukar bara sitta och vänta på en eventuell skallning, eller rättare sagt ”skallning” – ja det räcker med en liten rörelse av någon av de två för att den andre skall ta sig för ansiktet, göra an dubbel mollbelgare, baklänges i pik, och falla till marken som akut döende.

Det hände inte den här gången. Istället ser vi hur Ajaxspelaren Davy Klaassen i bakgrunden går ner i gräsmattan efter att ha träffats i huvudet av en flaska eller dylikt. Han är dock snart uppe, vansinnigt upprörd, jagar efter domaren och visar vad som hänt.

Nu ser vi andra också att han fått ett rejält hål i huvudet, blodet forsar ner på baksida och ner mot nacken. Davy Klaassen är fortsatt, med rätta, upprörd och förbannad. Det är inte svårt att förstå honom. Vad är det som händer?

Feyenoord-Ajax är ett av de där rivalmötena i europeisk fotboll som brukar ha extra allt. I just den här matchen var Ajaxsupportrar från huvudstaden Amsterdam inte välkomna in på arenan, inte ens en minimal bortaklack. Supporterbråken, inte minst före och under matcherna brukar vara legio.

Den brittiske kommentatorn på Viaplay använde flera gånger ordet ”hostile” när han beskrev stämningen inne på den smockfulla arenan i Rotterdam. Med det menade han ”ogästvänlig”, ”fientlig” – mellan raderna: ”Obehaglig”.

När Ajax gjorde 0-1 var det inte mycket till mål- och bortafirande, de nöjde sig med att klappa om varandra lite försiktigt innan de sprang tillbaka upp mot mittlinjen. Just nämnde Davy Klaassen gjorde i början av andra 2-1 till Ajax och han firade sitt mål, om än inte direkt överdrivet.

Det skulle han snart få betala för.

Numera är det incidenter vi skall lära oss leva med, kanske kan vi det: Men spelarna? Spelarnas säkerhet? Inte fan hade jag nöjt mig som spelare. Det kommer flaskor farande i allsvenskan också, oftast plastflaskor, men historiskt har det kastats allt möjligt, publik rusar in på plan för att göra upp med en viss spelare (det är inte bara Jack Graelish som blivit nerslagen på plan de senaste åren).

Matchen blev avbruten i mer än 20 minuter, jag tyckte det var mycket tveksam att spela igen – men det gjorde man givetvis.

På Idrottsparken i Norrköping förra helgen blev jag muddrad inpå bara benet, förra säsongen fick jag inte ta in en halstablett, eller en liten, liten skitsten, en tursten som jag haft i fickan sedan Sicilien 1978.

En vithårig gubbe med vitt skägg i 68-årsåldern muddras som sagt inpå bara huden – väl inne på arenan, det lackar mot avspark: Typ 70 bengaler tänds av unga tonårspojkar i skidmasker och balaklavor.

Det finns bara två alternativ nu. Häv det svenska bengalförbudet på läktarna, maskeringsförbudet också – eller sätt in maximala åtgärder för att stoppa det. Denna löjliga låtsaslek som pågår nu är ovärdig alla inbladade.

Det bränns på samtliga arenor, majoriteten som besöker matcherna tycker det är skit, framförallt de ständigt uppskjutna avsparkstiderna, men vi tillhör den stora tysta majoriteten – så vi kniper käft.

Bengaltennissäsongen är ännu inte i gång, men många kids ser fram emot den. Inkastade föremål på matcherna är också legio, oftast platsflaskor och lite annat skit. På en Serie C-match mellan Siracusa och Catania jag såg i slutet av 70-talet regnade det in hundratals skor (!) efter det att hemmalaget bränt en straff. Jag tyckte det var civiliserat.

Det var en rätt tydlig protest – och det blev folkfest efteråt när polisen kastade upp skorna på läktarna igen för att folk skulle komma hem med rätt par dojjor. Flaskor i huvudet på egna och andras spelare? Obegripligt.