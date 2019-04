Johan Croneman: Erik Nivas oavbrutna monologer är usel tv

Spurssupportern Erik Niva måste ha slagit nåt slags rekord i Viasatstudion i veckan med en monolog på 3 minuter och 43 sekunder. Han förklarade Tottenhams förlorarkultur, och frågan är om han andades mer än två gånger under hela den drapan. Han pratade om Tottenham som något helt unikt bland förlorare – för mig lät det som det brukar låta bland ALLA fotbollssupporters som håller på 99 procent av alla klubbar och som aldrig någonsin vinner en titel.

För att vara så fotbollshistoriskt superkunnig som Erik Niva onekligen är, var det komplett – historielöst. Historien om lag som Tottenham finns det tusentals av. ”We lose every week, we lose every week, you’re nothing special, we lose every week” är en populär ramsa i England.

”Det är årskortsinnehavaren som talar och knorret når kanske ända ner på planen”, sade Ola Wenström till slut i en rätt besk och småironisk kommentar, som i sin tur Bojan Djordjic högt tyckte var ett onödigt påpekande – men nu avbröts också han av Ola och fick en egen konkret fråga. Det tycker han om, att försöka prata lika länge Erik Niva.

Djordjic och Niva i samma studio är en liten expertkatastrof, deras analyser är ösregnslånga. Niva slutar aldrig frivilligt ett resonemang, han broderar och skjuter in bisatser och staplar metaforer som sportvärldens egen Björn Ranelid.

Jag gillar Erik Niva, men de oavbrutna monologerna blir usel tv

Jag vet inte hur många gånger jag samtidigt behövt tillägga att jag gillar Erik Niva, men de oavbrutna monologerna blir usel tv. När Bojan Djordjic samtidigt vill ta mer och mer plats och också utveckla lååååånga resonemang, och rätt många analyser – då har man dessutom svårt att både förstå och reda ut.

Ja, då blir det mardrömsaktigt för tittarna.

Mot slutet skulle Bojan Djordjic dessutom urskulda Erik Nivas passion för sitt lag och att han lät det så tydligt påverka honom både som person och i jobbet – och då blev det rent pinsamt. ”Jag fick ont i hjärtat när jag såg Erik ligga här på golvet när målet gick in.”

Herre min skapare. Vad är det som händer?

Jodå, jag känner till skillnaden på fotboll och politik, och med risk för att upprepa mig från den senaste månaden: Kan ni se den politiske kommentatorn Mats Knutson ligga ner på studiogolvet under valvakan och skrika av besvikelse när de senaste katastrofsiffrorna för något parti kommit in?

Bara som ett exempel alltså.

Nej du, Bojan. Vill jag ha passion och känslor som tittare så lever jag ut dem framför min tv, med kompisarna eller på en fotbollsarena. Att se kommentatorer och experter flippa ut och ta ställning för det egna laget upplever jag som oacceptabelt oprofesionellt.

Bojan fick ont i hjärtat, jag fick ont i magen, när jag såg klippen från NHL-matchen mellan Washington och Carolina Hurricanes i veckan.

Alexander Ovetjkin, 191 centimeter lång, 108 kilo, 31 år och lagkapten i Washington blir så provocerad under en liten sammanstötning med en av ligans yngsta spelare, Hurricanes 19-åring Andrej Svetjnikov, att han kastar handskarna och slår honom medvetslös (för ett kort ögonblick) efter tre rejäla slag mot ansiktet och hakan.

Alexander Ovetjkin fick fem minuters utvisning, Svetjnikov (också fem minuter för att han kastat handskarna) var helt borta och fick föras ut av sina kamrater för att sedan aldrig komma tillbaka till matchen igen.

Efter knockouten ser man hela Washingtons lag stå upp och slå klubborna i sargen, som en hyllning till sin stora fina lojala kapten.

Pinsamma vuxna män, finns det inget stopp någonstans? Ingen som skäms ögonen ur sig, och vågar säga det?

Män använder sin sport för att få utlopp för ilska och frustration, många män använder sig av våld i de flesta situationer när de skall beskriva ilska och frustration, i jobbet, hemma, på krogen.

Alexander Ovetjkin, en sådan riktig förlorare.

Sport fostrar våra unga, eller hur?! De äldre lär de yngre. Jepp!

Mer ont i hjärtat? Tittade på ett litet klipp med Manchester Citys geniale belgiske mittfältare Kevin De Bruyne i något som kallas ”Players Tribune”. Och det är en öppenhjärtig tiominutersintervju där Kevin De Bruyne beskriver framför allt sina två mest olyckliga år i livet, när han som en tyst och en mycket blyg ensam 16-17-åring som förlorar det mesta och måste börja om helt på nytt – och räddas av fotbollen.

Den där sagan man älskar att få höra.