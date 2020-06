Johan Croneman: Ett ”Nannsvenskt” lyckohjul – tror SVT att vi är fem år?

Discovery köpte rättigheterna till allsvenskan – man måste väl som konsument ändå tro att det också ingick en hel del skyldigheter i köpet? Som till exempel förmågan att leverera en produkt man tar väldigt bra betalt för.

Jag missade både Norrköpings 1–0 och 3–0 eftersom Dplays onsdagssändningar krånglade; det tog evigheter och många försök att logga in och ladda ner. Och när man väl kom in i matchen, ja då laggade bilden oavbrutet, man fick logga ut och försöka logga in igen. Det pågick hela matchen. Det var likadant förra veckan.

Senare på kvällen sade Dplays pressansvarig följande till DN: ”Jag garanterar att vi gör allt för att lösa det. Samtliga våra tekniker försöker lösa problemet.”

Jag säger nog: Det räcker inte. Det duger inte. Det funkar inte. Vi som löst ännu ett abonnemang för 3.000 spänn om året kräver att bli kompenserade. Hur har Dplay tänkt sig att det ska gå till…? Tacksamma för svar.

Med den allsvenska starten lanserade också SVT Sport en ny satsning, ”Fotbollsstudion” (måndagar), med André Pops, Daniel Nannskog och Therese Strömberg (medarbetare på Expressen).

Det var verkligen sisådär – när det var som bäst. Och som vanligt när det gäller SVT, en massa programidéer och inslag som bara dom kan lansera: Mitt i studion ett stort jäkla lyckohjul. Det kallas Nannsvenskan. Man snurrar och sedan stannar det på något ”knasigt” tema som sedan Daniel Nannskog ska skoja till det med.

Hur gamla tror de att vi är? Fem?

Att André Pops får rycka ut för att rädda den ena sändningen och satsningen efter den andra är ju knappast en nyhet, men att SVT:s sportredaktion aldrig har något nytt att egentligen komma med är rätt erbarmligt. Och de kan uppenbarligen aldrig släppa tanken på att alla deras program måste vara ”underhållande”, och så breda att de täcker in varenda tittare mellan två och hundra år.

Gör ett seriöst fotbollsmagasin med djup och analys. För de riktigt intresserade. Knasiga idéer har vi fått nog av.

Daniel Nannskog kom in som en frisk fläkt på SVT för åtta år sedan, men rätt snart visade det sig att han bara hade ett enda spår som fotbollsanalytiker. I dag är han frånåkt av i stort sett alla i expertbranschen. Han är grund, han är tunn, han är taskigt påläst och upprepar sig oavbrutet. Men visst, han passar in i SVT-sportens aldrig sinande underhållningsambitioner. Han och Pops ska göra sporten lite lattjo lajbans. Det blir usel tjock-tv.

Och kan ingen hindra Daniel Nannskog ifrån sådana självmål som när han i premiären sade om sig själv: ”Jag sticker ut min berömda haka.” Han menade att Hammarby lätt skulle vinna allsvenskan. Superoriginellt, Danne.

Therese Strömberg är ingen nykomling för den som följer fotbollen, här ska hon in som lite uppkäftig sparring och sidekick och motstånd till Daniel Nannskog – debuten var klichéfylld och stel och intetsägande, men visst ska hon få lite tid på sig. Nannskog har ju fått åtta år.

Förstår inte heller idén med att ha Pops, Nannskog och Strömberg ståendes (!) i studion. Var kommer den tanken ifrån? ”Modern” tv? Det ser otroligt onaturligt och hitte-på-aktigt ut – när de sedan på ”övertid” (herre min skapare) ska gå och sätta sig på en liten ramp på studiogolvet blir det mer än parodiskt.

Så ska det alltså rundas av, i SVT Play, med de tre runt lägerelden, på golvet, avslappnat och mysigt.

Något omysigare får man leta efter. Mer än superjönsigt.

Det är konstigt att SVT-sporten fortsätter i sina gamla vanliga fotspår när hela fotbollsjournalistiken utvecklats åt ett helt annat håll, med bättre och djupare insikter än någonsin förr, duktiga kommentatorer och experter, beredda att tala med en lika duktig och kunnig publik. Nejdå, SVT går brett, och underskattar verkligen sina tittare. De behöver tänka om och inse att deras publik numera befinner sig på en annan plats – och i en annan tid. Vem ska berätta det för dom?

Läs fler sport i tv-krönikor av Johan Croneman:

Kommer vi räkna årets serie som en riktig allsvenska när vi blickar tillbaka?

Vissa deltagare i ”Sportmästarna” har karisma som en tallrik Kefir

Hela affären mellan Zlatan och Dplay stinker