Johan Croneman: Har de politiska protesterna vid idrottsevenemang spelat ut sin roll?

Sverige mot Israel i Davis Cup-tennis i Stockholm i helgen. Båstad var från början det logiska alternativet som spelort, men matchen förlades till slut i Stockholm av säkerhetsskäl.

Ögnar igenom några mycket kritiska tidningsledare och debattartiklar från i somras som såg ändringen av spelplats som en eftergift åt den svenska antisemitismen. I Barometern skrev ledarskribenten Martin Tunström att flytten blir ”en påminnelse om hur Israelhat och antisemitism går hand i hand i vårt land”.

I Sydsvenskan protesterade samtidigt två unga moderater och studentpolitiker, Adam Danieli och Marcus Björk, mot att det inte blev någon match i Båstad. De menade att ”motivera och ursäkta hat mot varje person från Israel eller av judisk börd med hänvisningar till Israels politik är ett skolexempel på antisemitism”.

Debattekniken brukar ofta benämnas som ”guilt by association” och i det här fallet betyder det att alla som kritiserar Israels ockupationspolitik är antisemiter, det vill säga hatar judar.

Den argumentationen känns bottenlöst sunkig.

Har inte den här debatten rört sig en enda millimeter framåt de senaste 40–50 åren? Kanske beror det på att konflikten och positionerna i konflikten mellan Israel och Palestina är orubbliga?

I veckan lovade Israels premiärminister Netanyahu att annektera en tredjedel av ockuperade Västbanken om han vann valet – vilket givetvis skulle vara ännu ett flagrant brott mot FN-stadgarna – och självklart så skapar det politiska protester. Och en tennismatch med Israel involverade är givetvis ett ypperligt tillfälle att visa sitt missnöje med samma politik.

1968 stoppade ett hundratal demonstranter Davis Cup-matchen mellan Sverige-Rhodesia, 1975 demonstrerade 7.000 mot matchen mellan Sverige och Chile (1.300 tungt beväpnade poliser med hundar, hästar, vattenkanoner mötte upp), 2009 urartade fredliga protester (6.000 demonstranter, 40-50 stenkastare) vid Baltiska hallen i Malmö när Sverige och Israel möttes i Davis Cup.

I år har inga organiserade demonstrationer utlovats, ingen har sökt tillstånd för några typer av protester.

Kanske har propagandan fungerat, äntligen: Alla som protesterar mot Israel är judehatare…!?

Ingen etablerad tv-kanal sänder Davis Cup-matchen, det säger kanske också något om intresset. Du kan streama den via ett spelbolag och (oberoende) socialdemokratiska Aftonbladet. Ur led är tiden.

Nyligen spelade två israeliska fotbollslag Europa League-kval mot Malmö FF och IFK Norrköping. Ingen brydde sig nämnvärt.

De politiska protesterna i samband med idrottshändelser har kanske spelat ut sin roll. Det är numera egentligen bara Israel som utgör undantaget – och då riskerar man som sagt att bli kallad antisemit.

Den amerikanske fotbollsspelaren Colin Kaepernick knäböjde säsongen 2016 under den amerikanska nationalsången – han protesterade mot hur Amerika behandlade sina svarta medborgare – sedan dess har han varit utan kontrakt.

Tommie Smith och John Carlos. Till vänster silvermedaljören Peter Norman. Foto: AP

Den kanske häftigaste och mest omtalade tv-sända politiska protesten någonsin var väl den som 200-meterslöparna Tommie Smith och John Carlos stod för under prisceremonin under Mexiko-OS 1968.

Det är väl närmast förvånansvärt få idrottsmän som utnyttjat sin status och sin position för politiska protester. Men historien har förmodligen lärt dem (skrämt dem) att det kostar för mycket. Bannlysta, utfrysta, bortglömda.

Helgens bästa tv-sport blir förmodligen Solheim Cup, den årliga matchen mellan Europa och USA i golf. Kommentatorn Gunnar Brink och experten Catrin Nilsmark öppnade starkt på fredag förmiddag. Mycket bra. Men några protester mot den amerikanska imperialismen kommer vi inte att få se. Eller höra.

När Sveriges första McDonald's öppnade på Kungsgatan i Stockholm i slutet av oktober 1973 möttes den av massiva protester. Bara en sån sak. Those were the days.