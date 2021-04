Johan Croneman: Hockeyfeber råder och jag minns den fantastiska ufo-historien

Ängelholm är lite av min andra hemstad. Har tillbringat varenda sommar i hela mitt 66-åriga liv en dryg mil utanför stan. Morsan och farsan kom dit redan 1950. Mamma var barnkoloniföreståndare. Vi blev kvar där.

Jag minns när den legendariske pollenkungen, Gösta Carlsson, sådde fröet till den klubb som så småningom skulle bli hockeysemifinalister i SHL 55 år senare. Rögle Bandyklubb, jo, det var en bandyklubb från början, och när pollenkungen i mitten av 60-talet bestämde sig för att storsatsa tog man sig hela vägen upp i eliten.

Han värvade kanadensaren Des Moroney, han kompletterade med den kanadensiske målvakten Tom Haugh, och tryfferade hela anrättningen med Sveriges största hockeystjärna på den tiden, Ulf Sterner.

Pollenkungen byggde Vegeholms isstadion också, den blott sjunde inomhushallen i Sverige. Rögle har åkt upp och ner i seriesystemet ett antal gånger, i år kan de gå hela vägen. Jag har följt deras tv-matcher. Det är hockeyfeber i Ängelholm. Ingen får gå och titta. Mäktig tragik.

Nu köpte ju sig Gösta Carlsson en plats i solen med pengars hjälp, men i skuggen av dagens miljardrullning inom idrotten får man väl betrakta Göstas insats som högst anspråkslös.

Gösta var biodlare sedan barnsben, intresserad av pollen och pollinering – men det var först efter att han den 18 maj 1946, nere vid Skäldervikens strand, stötte på ett ufo som polletten trillade ner. Det är en fantastisk historia, Gösta Carlsson vidhöll till sin död 2003 att hans ufo-historia var hundraprocentigt sann – han byggde också 1972 ett ufo-monument till minne av sitt möte med utomjordingarna, det står kvar i Sibirienskogen en bit utanför Ängelholm. Åk dit.

Jag vet inte varför hockeyn känns ännu mer stendöd än fotbollen utan sin publik, och slutspels- och semifinalserien utan folk är nästan mer än man kan härda ut. Tv-sändningarna är som utspädd lankig buljong. Och man fattar inte ett skit av hur Folkhälsomyndigheten resonerar. I Stockholm travar jag in på Ica och Willys mitt i stan och det kryllar av folk, vid fem-sextiden kan det vara svårt att ta sig fram i butikerna. Uteserveringarna är välbesökta, inomhus är stämningen hög framåt åttatiden.

Skulle man tillåta folk på Friends arena i samma utsträckning som man tillåter folk att gå och handla, ja då skulle man kunna ta in 10.000. AIK skulle säkert nöja sig med 7.000-8.000. Idrottsparken i Norrköping skulle härbärgera 4.000-5.000 på mycket behörigt, säkert avstånd från varandra; detsamma gäller Borås, Göteborg, Malmö, Halmstad, Örebro. Vi står utomhus, vi sitter på säkert avstånd – jag är övertygad om att supportrarna skulle ta hundraprocentigt ansvar för hur man anträdde, och lämnade, arenan. I organiserad ordning.

Hur kom man förresten fram till åtta åskådare per match? De har ingen kunskap om idrott och idrottens villkor. De silar mygg och sväljer kameler. Vilka har de som rådgivare och konsulter i frågan? Man skall passa sig, men om Anders Tegnell har det minsta bollsinne skall jag… jag vet inte vad (ser han förresten ut som om han någonsin tagit en lyra?).

Uppgivenhet är månadens ord.

Det enda som livat upp senaste tiden var väl Super League-reaktionerna, hånen, ilskan, konsumentmakten – ”We want our club back” skanderade Chelseafansen. Och visst kan man tycka att de är cirka 30 år för sent ute, men sent skall syndaren vakna och jag kände kolossal glädje över kraften i protesten.

De kommer ju tillbaka givetvis, snart, med JP Morgan i ryggen och ett bra mycket vassare och smartare förslag. Och ännu mera tv-pengar. Det är bara att fortsätta bygga barrikader, organisera sig, och samla kraft. Framåt!

Läs fler sport i tv-krönikor av Johan Croneman:

Sprickorna i fasaden gör porträttet av Tumba starkt

Hur bra Pelé var är omöjligt att svara på – frågan är vad han var