Niklas Holmgren har mer än 25 års erfarenhet av att kommentera sport i tv, framför allt NHL-hockey, men han har även hockey-VM, SHL, engelska Premier League och allsvenskan på sitt CV.

Han har en egen stor beundrarskara som lägger ut hans bästa/knasigaste kommentarer, hans roligaste sekvenser under matcherna, hans kopiösa utbrott. Youtube är fullt av Holmgren-klipp, till och med små minidokumentärer om hans största/värsta bravader – jag har själv vid åtminstone ett tillfälle undrat om han har en skruv lös. Om han verkligen har alla höns hemma? Och om han tar någon särskild svamp innan sändning…?

Jag vet, det är tufft, hårt, elakt, insinuant – men givetvis sagt/skrivet med glimten i ögat. Det finns tillfällen när glimten försvunnit, det skall erkännas.

Han flippar med jämna mellanrum rätt ordentligt, och då tappar han nästan alltid omdömet. Helt.

I förra veckan kommenterade han Nashville-Carolina i en av Viasats NHL-sändningar, åtta minuter in i första perioden blir det slagsmål, av den särskilt råa NHL-sorten – och Niklas Holmgren övergick till att bli boxningskommentator. Och mer entusiastisk boxningskommentator får man väl leta efter. Jag följer nästan samtliga stora samtida boxningsfajter på tv, sedan 80-talet – och ingen av Holmgrens svenska boxningskollegor visar någonsin sådan entusiasm över att se någon gå i golvet som Niklas Holmgren gör när Carolinas Michael Ferland sänker Nashvilles Austin Watson med en brutal högerslägga.

Detta i en hockeyrink alltså, i en sport som också älskas av barn och unga och tonåringar. Och som inte ser allt live på nätterna, men som ser ALLA klipp på nätet på dagarna.

”Vilken höger! VILKEN HÖGER!!!” Skriker, vrålar Niklas Holmgren – och släpper allt.

I en intervju i Expressen någon dag senare försvarar sig Niklas Holmgren med att han ju måste beskriva det som händer på rinken. Han ser det som en ren iakttagelse.

Hade ju kanske varit klädsamt om han backade en millimeter i alla fall. Kände något, förstod något. Visade att han hade åtminstone lite insikt. Nej då.

För att själv få lite distans letade jag upp ett kanadensiskt tv-referat, och den kommentatorn övergår på samma sätt till ett boxningsreferat, minus Holmgrens hysteriska extas, jag antar att det var vardagsmat för honom, eller så är han bara blasé: ”A bodypunch, an uppercut, down goes Watson…”

Holmgrenklippet delades vilt på nätet efter det att Viasat själva lagt upp det på sitt Twitter, efter visst rabalder tog Viasats sportchef Per Nunstedt klokt nog ner det och sade i en kommentar att det saknade balans, både när det hände i sändning, och när man efteråt såg det som ett klipp ryckt ur sitt sammanhang.

Bra gjort.

Niklas Holmgren fick nyligen Guldskölden som årets bästa kommentator, ett fint pris som delas ut av Svenska Fans. 13.000 röstade sammanlagt på Årets kommentator, Årets krönikör, Årets expert etc. Jag antar att det är tidsandan, de som enbart vill se idrott/sport som en del av underhållningsindustrin blir allt fler. Det sker en slags såpafiering också av sport på tv. Vi har ju under de senaste åren sett hur allt fler sportkommentatorer/sportjournalister kombinerar sina jobb med livet som entreprenörer, ”influerare”, bloggare, smygreklampelare. Och ingen verkar riktigt kunna hålla emot.

Vi som tittar har en enorm konsumentkraft, men vi har egentligen aldrig utnyttjat den, aldrig försökt organisera oss, jag tvivlar på att det någonsin blir gjort – men om det hände!? Herregud, vilken makt och kraft och möjlighet till att skaka om.

Konstigt nog känns det som om ett handbolls-VM fortfarande tillhör supportrarna, fansen, på plats och vid tv-apparaterna. Det är en stenhård jäkla sport, hård som hockey, men där gnället och fjantandes och filmandet (tänk fotbolls-VM) nästan inte existerar. Man slipper se de där 20-åriga miljardärerna rulla runt i gräset och ha så ont, så ont, man slipper se halva fotbollslag jaga efter domaren över hela plan för just ingenting, man slipper ständiga protester och snack och allt viftande.

Under handbolls-VM delar man ut världens snyting, vänder sig om, hjälper den knockade spelaren upp, får syn på domarens tecken för utvisning – och travar iväg därifrån. Ut på botbänken. Inget snack. Älskar handboll och handbollsspelare och världens bästa handbollskommentarer. TV3:s och Viasats handbolls-VM är en hundraprocentig fullträff. Mycket bra.