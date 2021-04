Johan Croneman: Hur bra Pelé var är omöjligt att svara på – frågan är vad han var

Farsan kunde på 60-talet komma dragandes med hur bra Skjorta Bergström och Hambo-bröderna varit i Degerfors på 40-talet – det är en gammal fin, men olidlig, tradition inom fotbollen. Den äldre generationen måste tvångsmässigt släpa fram sina ungdomshjältar för det yngre, mindre vetande släktet

Jag har gjort exakt samma sak.

Det är lika hopplöst som att i dag börja prata om Pelés storhet. Den störste av dem alla, enligt många. Man visar lite matchbilder för knattarna på Pelé och det brasilianska landslaget mellan 1958 och 1970, det ser verkligen ut som om det är en annan sport, och det är det ju också. Allt är annorlunda, träning, skor, boll, tempo, kraft, fysik – ni som har lirat med en blöt (snörad!) läderboll minns hur det var.

Man kan verkligen inte jämföra spelare från olika tidsepoker. Man kan möjligen jämföra deras talang, om den gick att mäta. Det som man däremot kan jämföra är ju vad de betydde för sin tid.

Vilket inflytande hade Pelé, vilket arv kan vi tillskriva Johan Cruyff och Maradona, vilka avtryck gör spelare som Messi och Ronaldo?

Man måste alltså ersätta frågan om hur bra de gamla idolerna var med frågan ”vad dom var”. Vad var Pelé? Han var på sin tid den störste, den bäste, den mest talangfulle. Den första stora globala superstjärnan inom fotbollen. Han kunde bokstavligt talat inte ta ett steg, någonstans på jordklotet, utan poliseskort. I Sydamerika levde han som fånge i sitt eget hem.

I Netflix-dokumentären ”Pelé” (108 minuter), går man traditionellt tillväga och utgår från den tid under vilken han hade sin storhetstid, man kan nog säga 1958 till 1970. Han spelar i sju år till därefter och tar fotbollen till USA när han skriver ett guldkontrakt med New York Cosmos 1975, men VM-guldet 1970 är nog ändå kronan på verket.

Gamla lagkamrater och motspelare, sportjournalister och politiker får berätta om vad de såg och var med om i Pelés sällskap – och jag som växte upp med Pelé, kan förstå vad de säger och vad de menar.

Pelé gjorde saker på fotbollsplan som ingen annan hade varit i närheten av på den nivån, på den tiden. Ja, han skapade sin egen nivå, på samma sätt som Cruyff, Maradona, Messi och Ronaldo har gjort efter honom.

Det var givetvis hans bländande teknik som fick den stora publiken att jubla, men hans blick för spelet var nog egentligen det som gjorde honom till den magiker han så småningom blev upphöjd till. Hans speluppfattning var genial.

I dokumentären ”Pelé” möter vi honom efter ett kort intro: Han kommer in i bild från vänster, med en rullator, sätter sig ned på en stol i ett stort tomt kalt rum, och så börjar han berätta. Det är rörande, och det blir ännu mer känslomässigt ju längre vi tränger in i hans historia. När vi skiljs sitter han kvar och trummar på den gamla skoputsarlåda han som 10-åring bar omkring på i Santos utanför Sao Paulo, i början av 50-talet – han bidrog tidigt till familjeförsörjningen.

Han gjorde två mål som 17-åring i VM-finalen mot Sverige 1958, skadades tidigt i VM både 1962 och 1966 (ideligen nersparkad), kom lite överraskande tillbaka till VM 1970 och fick ett bländande avslut med ett underbart bra lag och ett spel som fick fotbollsvärlden att häpna – en sista gång.

I dokumentären försöker man ta ett halvhjärtat tag i det Brasilien han växte upp och gjorde karriär i, en tid präglad av brutal militärdiktatur, torterade och försvunna politiska fångar.

Många har anklagat Pelé för att han kom att bli en nickedocka i diktaturens händer, men den eventuella domen reder inte filmmakarna ut, bara försiktigt nuddar vid. Det är lite synd.

Hade han ett ansvar, trots allt. Även politiskt? Intressant, men som sagt outrett.

Vill se ännu mer om Pelé? En annan sevärd dokumentär om honom finns på Discovery Plus: ”Pele: The last show”. Om Pelé och New York Cosmos.

