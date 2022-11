Johan Croneman: Hur hade vi själva valt bilder på Börje Salming?

Bilderna på Börje och bilden av Börje är ett dilemma, både för oss som läsare/tittare och för de som bestämmer vad som publiceras på vem.

Jag deltog inte i den diskussionen, men jag vet att man på Dagens Nyheters sportredaktion ingående diskuterade hur man skulle förhålla sig, både för att sköta sitt uppdrag (att publicera) och samtidigt ta hänsyn till de integritetsproblem som uppstod. Här fanns hänsyn att ta, både till Börje Salming själv, hans familj och till tidnings- och tv-konsumenterna, och det trots att familjen gett sitt klartecken, och genom dem också, indirekt, Börje Salming själv.

DN valde bort de mest utlämnande bilderna, många andra mediehus gick på linjen att publicera rubbet, även de där det tydligt framkom att Börje Salming gått från att vara en orubblig gigant till en sjuk och skör medmänniska som förlorat många av sina grundläggande förmågor.

De flesta av oss upplevde givetvis bilderna som starka, några såg den nakna verkligheten, andra, som jag själv, tyckte att man kanske gått för långt – inte för att verkligheten var obehaglig, utan för att bilderna var oerhört utlämnande. Jag tror att vi alla går tillbaka till oss själva: Hur hade vi själva valt, om vi kunnat?

Före detta medieombudsmannen (MO) Ola Sigvardsson hade i veckan, i tidningen Journalistens mediepodd, ett resonemang som är värt att beakta. Han menade att han som medieombudsman förmodligen hade fällt en del av de publicerade bilderna på Börje Salming – under förutsättning att Börje Salming själv hade anmält. Nu var ju som sagt inte det aktuellt, eftersom familjen så uppenbart stod bakom publiceringarna, men hans synpunkt är intressant. Ola Sigvardsson såg de enskilda bilderna, bortom sitt sammanhang, som både olämpliga och integritetskränkande. Jag är benägen att hålla med honom.

Det handlar inte om att dölja eller försköna verkligheten, medierna har alltid ett eget särskilt ansvar för sina publiceringar, oavsett vad huvudpersonerna själva anser vara acceptabelt.

Det är svårt, man blir lätt kluven. Hur vill man, och hur kommer man att minnas, en svårt sjuk människa som i sin glans dagar var hälsan och styrkan inkarnerad? Vilka bilder blir kvar på näthinnan? Och vem är det som har makten att påverka den bilden.

SVT skötte balansgången hyggligt under torsdagens långa ”Tidernas hockeygala”, ända tills ögonblicket då Dusan Umicevic, backstage till varje pris skulle tränga sig in i familjekretsen och lämna över Hockeygalans pris. Jag tror inte bara det var jag som var tvungen att ta några extra varv ut i köket för att hyperventilera. Dusan lade sin hand på Börjes axel och informerade både honom och oss tittare om vilken stor hockeypelare han var, hur älskad han var och avslutade med ett: ”Känn in det!”

Dusan Umicevic tyckte förmodligen själv att det var en höjdpunkt i hans karriär, vi andra uppfattade det mer som både ett personligt och yrkesmässigt övertramp. Improviserade Dusan, eller var detta något som SVT Sport hade planerat?

Mitt favoritlandslag alla kategorier för tillfället, handbollsdamerna, nådde inte hela vägen fram, men Viaplay-studion gjorde verkligen vad de kunde. Johanna Ahlm och Bella Gulldén var strålande bra i sina analyser, och Suzanne Sjögren skötte sig som vanligt mycket bra i detta sammanhang.

Nu väntar vi på VM-avspark i Qatar och det känns som om nästan vad som helst kan hända, och det kommer säkerligen inte bara att handla om det rent sportsliga. Om vi, för ovanlighetens skull, bara tittar på just det sportsliga så är det inte omöjligt att det fotbollsmässigt kan bli ett stort VM, man spelar för första gången någonsin VM mitt under pågående säsong, när spelarna och spelet är på väg upp emot sin absoluta höjdpunkt – det kanske visar sig vara en fullträff?!

Läs mer:

Börje Salming prisad och hyllad på Tidernas hockeygala

Hockeylegendarernas kärlek till Salming: ”Blev tårar”

Johan Esk: Salmings sjukdom låter inte tiden ha sin gång