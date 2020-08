Johan Croneman: Hur kan Kristallenjuryn välja Big Brother framför Helgstudion?

När årets Kristallen-nomineringar blir officiella brukar jag alltid sitta som ett frågetecken – inget undantag detta år. Nomineringarna skall fördelas på ett kanalpolitiskt ”rättvist” sätt och man får gräva djupt för att alla kanaler skall få sitt.

Det slutar inte sällan i rent komiska kompromisser. Och mest framgångsrika tycks alltid de program bli som blivit mest omtalade – i kvällstidningarna och på sociala medier, där de vanliga tv-tittarna (vad det nu är) går att spåra upp. Man är så fruktansvärt ängsliga för att inte gå i samma takt som tittarna (och de Twittermedvetna) att man vänder ut och in på sig själva för att hitta ”populära” val och program.

Låt oss titta lite närmare på de nominerade i årets sportproduktioner.

Och de nominerade är: ”Vinterstudion” (SVT), ”Hockeylördag” (TV4/C More), Premier League-studion (Viaplay), VM i friidrott (SVT) och Fotbolls-VM 2019 (TV4/C More)

Jag sätter nog ett stort frågetecken inför samtliga nominerade, bortsett ”Hockeylördag”, som visserligen har ett par år på nacken (sändes första gången på både TV4 och C More 2017), men som varje år lyckas med att vända sig till precis de som tittar och är intresserade av just SHL (och trav…) och som sällan eller aldrig går bort sig i några försök att göra tv för exakt alla. Hockeylördag är specialiserat, initierat och producerat för de intresserade.

Dess absoluta motpol heter ”Vinterstudion”, som har hur många Kristallen-nomineringar som helst, André Pops har själv vunnit fem (5) gånger! ”Vinterstudion” vänder sig till exakt alla i hela universum som kan tänkas ha en tv-mottagare, det är snart mer ett sällskap än en tv-produktion, det är som det var med Melodikrysset på 70- och 80-talet; man kan liksom inte tänka på den tiden utan att höra alla radio- och tv-program som år efter år skvalade i bakgrunden på lördagsförmiddagarna.

Vårt största samtidsskval i modern tid är ”Vinterstudion”.

När coronan spred sig som en löpeld i våras, och evenemang efter evenemang plötsligt ställde in, ställde SVT, Sporten och ”Vinterstudion” om på ett fantastiskt sätt och gjorde några veckors ”Helgstudion” under helt nya förutsättningar. Det var alldeles lysande, det var lyhört, det var smart, det var informativt och viktigt.

Det greppet borde ha renderat dem en Kristallen-nominering i klassen Årets förnyare, men nejdå, den kategorin var redan fylld till bredden med Filip & Fredrik, ”Live Date” och ”Big Brother”.

Eller hur? Mycket skall man höra innan öronen trillar av.

Som den tredje nominerade för Årets sportproduktion finner vi Premier League-studion. Vi som är notoriska tittare delar givetvis ett genuint stort gemensamt intresse för engelsk fotboll, och vi skulle nog titta även om det leddes av Ebba Witt Brattström och Carl Jan Granqvist, men samma sak här som med ”Vinterstudion”: Premier League-studion står på och småputtrar vecka efter vecka, månad efter månad, år ut och år in, har sin legitimitet och visst berättigande, men maler rutinmässigt på i samma gamla fotspår.

Om de lade upp ett tre år gammalt uppsnack inför vilken lördagsmatch som helst skulle vi inte ens höja på ena ögonbrynet.

På dessa tre tveksamma nomineringar följer två helt obegripliga: Friidrotts-VM och Fotbolls-VM (damer) 2019. Någon som över huvud taget minns något särskilt med dessa? Ja, det gick bra för de svenska fotbolls-damerna och Armand Duplantis gav oss ett sådant där friidrottsminne som hamnar topp-5 genom tiderna, men som sportproduktioner?

Jag minns damernas VM-sändningar som rätt hysteriska, där man tävlade i att snacka upp många mediokra matcher och slå något slags rekord i att vara chauvinistiska i sändning. Jag minns också sändningar som mognade med tiden och blev något vassare för var dag, när många orutinerade experter allt oftare fick ihop sin akt. Men årets sportproduktion? Mer politiskt korrekt blir man inte.

Friidrotts-VM var en karbonkopia på alla andra friidrotts-VM, med kanske ett enda lysande undantag: Kajsa Bergqvist har blivit alltmer omistlig som expert, påläst, engagerad - kanske lite väl okritisk till svenska insatser, som i stort ett alltid blir godkända p g a den ena ursäkten efter den andra. Hon kunde kanske ha nominerats som årets tv-personlighet istället.

I den kategorin hittar vi nu istället Erik Niva och för en gångs skull har Kristallen nominerat rätt person i rätt kategori. Om Niva har man alltid åsikter – men en unik personlighet i tv-världen är han tveklöst.

