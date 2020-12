Johan Croneman: Hur kommer man in under skinnet på Glenn Hysén?

När realityserien ”Hyséns” lades ner förra hösten sade Glenn Hysén: ”Jag skulle gärna fortsätta för det var skitkul att göra den.”

Jag tyckte bitvis att det var bland det sorgligaste jag hade sett på tv – men så tycker jag ju också att ”realityserier” är bedrägerier som jag – mycket riktigt – inte begriper, hur jag än försöker. Bara namnet: ”Verklighetsserier”. Det kan till och med vara så att jag inte vill begripa.

Det gräts nyligen krokodiltårar på diverse kultursidor när realityseriernas realityserie ”Kardashians” lades ner efter 19 säsonger, och det är givetvis extra modigt och brett och folkligt när också kulturskribenter lagom kokett inte bara ”erkänner” att de tittar – de måste ju också begripa, förstå och omfamna realityserierna på ett sätt som ingen annan.

I dag är Glenn Hysén snart lika känd som Lill-Babs, vi som är sport- och fotbollsintresserade minns fortfarande hans fotbollskarriär, men vi tillhör snart en försvinnande liten skara. Det är 40 år sedan han slog igenom och tog sig från knegarhemmet i Biskopsgården och Hisingsklubben Warta till Wembley och Anfield som kapten i Liverpool.

Det är svensk idrottshistoria av den där sorten som snart inte längre görs.

I dag är som sagt Glenn Hysén Go Gubbe med hela svenska folket, han gör spelreklam (har till och med en slotmaskin uppkallad efter sig på nätet), han jobbar med fotbollsresor, han är tv-stjärna – det finns ingenting i hans liv som inte når offentligheten, och Glenn tycker det mesta är sköj. Man kan nog säga att han både är djupt älskad och lite lagom småföraktad. Man skrattar ibland åt honom bakom hans rygg – till ingen nytta, givetvis, eftersom han inte tycks bry sig.

Alla heter Glenn i Göteborg.

I söndags intervjuades han av journalisten Martin Wicklin i P1:s ”Söndagsintervjun”. Det kan ha varit ett av den erkänt skicklige intervjuarens svåraste uppdrag. Hur kommer man in under skinnet på Glenn Hysén? Martin Wicklin öppnade också intervjun med att försöka få med sig Glenn Hysén på premissen: ”Här försöker vi komma lite bakom den offentliga personen”, sade Wicklin, och Glenn skrockade och skrattade. Martin Wicklin insisterade på att han ville plocka fram den där Glenn bakom den goa gubben: ”Hahaha, den får du fan leta efter”, sade Glenn. Och det fick han, Martin. Han vände och vred på Glenn Hysén, knackade och bankade för att komma in där bakom fasaden – men det fanns inget.

Man kan givetvis inte säga att det inte finns någon kärna i Glenn Hysén, men faktum är att han nog är kärna, rakt igenom. Inget utanpå, inget innanför. Ingen yta, inget djup. Det finns ingen fasad att knacka hål på!

Man kan inte säga att Martin Wicklin misslyckades, det fanns ju inte något att lyckas med.

Ändå är det under 43 minuter rakt av underhållande, roligt, spännande, intressant och fascinerande. Glenn Hysén säger till exempel om skilsmässorna, de mörka kapitlen i sitt liv: ”Det var ju jag som fipplade till det. Det var jag som sade upp mig.” Han menade alltså att han ställde till det, orsakade skilsmässorna, att han träffade någon annan, att han lämnade: ”Sade upp sig.”

Jag har haft några få vuxna lekkamrater som varit som Glenn, inte många, men det är en alldeles särskild sort. Som i sanning, på fullaste allvar, aldrig är särskilt bekymrade, över något eller någon. Man kan sitta där med sitt te och sin skorpa till frukost, sin svärta, sin sorg, sina bekymmer – Glenn och hans kompisar tar en saftig fläskkotlett och en sejdel tjeckiskt öl till frukost och pratar sorglöst om eftermiddagens Premier League-omgång.

Man skall nog passa sig för att säga vad som är rätt eller fel i det sammanhanget. Och Glenn Hysén är Glenn Hysén.

