Johan Croneman: Inte förvånande att publiken hakar på när spelare beter sig som idioter

Spelande tränare blir allt ovanligare, däremot tycks de spelande huliganerna bli allt fler. Vi har kanske de supportrar vi förtjänar?

Efter ett supporterbråk om en stulen flagga blev det stökigt på Tele2 under senaste Djurgårdsmatchen. Fans stormade in på planen brottades ner mitt framför pågående tv-intervjuer.

Efter matchen ombads Djurgårdens Victor Edvardsen kommentera händelsen för Aftonbladet tv:

– Kul när det händer lite grejer, sade Victor och log stort, och fortsatte:

– Jag såg att det var lite stökigt och så var det någon vakt som lekte ”allan” med batong och grejer. Jag puttade till honom och frågade vad problemet var. Sedan fick han gå därifrån, som tur var.

Läs om det där en gång till. Jesus Kristus på en motorcykel!

Nu har visserligen Victor Edvardsen en bakgrund som aktiv huligan i kretsarna runt en ökänd Göteborgsfirma, men att han handgripligen, under match, knuffar bort säkerhetsvakter för att imponera på de egna fansen är väl ändå lite väl magstarkt.

Såg inte en enda reaktion på hans uttalanden eller agerande.

De uppmärksammade kravallerna i slutet av derbyt mellan AIK och Djurgården för ett par veckor sedan startade efter att Axel Björnström fått rött kort, blivit skogstokig och uppträtt som en femåring. Samtidigt fick hans lagkamrat Erick Otieno också syna det röda efter ett bråk med en motståndare. Vad som hände gick knappt att se i tumultet.

Det skall finnas känslor, och känslor är tillåtna, till och med mycket känslor, men när spelare och hela lag kollektivt beter sig som idioter så kan man ju inte bli så jäkla förvånad över att också publiken (till stor del vuxna män) beter sig som neandertalare.

Såg de två semifinalerna i Nations League Holland–Kroatien och Spanien–Italien och jag känner mig nästan match för match allt oftare spyfärdig på alla tjafsande med domare, hundra filmningar, det spelar ingen roll om det är både dömt, granskat och hur solklart som helst: Nog står det två spelare framme vid domaren, vid straffpunkten, bredvid straffskytten och fortsätter att argumentera. Får de kort? Kan snart inte minnas att det ens delats ut ett gult i det läget.

Två röda kunde kanske få slut på skiten?

Jag älskar verkligen Kroatiens superstjärna Luca Modric, och han är smart som få när han snor bollen från en holländsk försvarare, tar några steg in i straffområdet, känner att han får en pytteomfamning och faller som död mot marken. Han fuskar kanske inte (eller?), men att han väljer att falla är ändå medvetet. Okej, vi glömmer det – men vad säger då Viaplays kommentatorer: De tokhyllar Modric för hans agerande: ”Där använde han all sin erfarenhet och list, Luca Modric”, skrek kommentatorn Claes Andersson. Martin Åslund stämde in i beundrarkören.

När man jämförde fotboll och rugby förr i tiden sade man att fotboll är en gentlemannasport som åses av huliganer, i rugby är det huliganerna som spelar, gentlemännen sitter på läktaren.

Följer man olika ultras på Instagram så är det en ny slags massupporterkultur som manifesteras runt om i Europa, och i Sverige, det handlar inte bara om arenorna, det handlar om att behärska gatorna, det handlar om att marschera, se hotfulla ut, skyddade av balaklavor.

Det är inga spontana skärmytslingar längre, det är samordnat, klockat, organiserat. Att försvinna in i massan är en underbar känsla – den kan också bli kvävande. Och krävande. Kan inte se några som helst glädjeuttryck i det där marscherandet, mest hot och arga unga män.

Tittar man ut över Europa så ser det på matchdagar ut som det gjorde på gatorna under slutet av 60-talet och början av 70-talet – men då var ärendet tydligt politiskt, upproriskt, revolutionärt. En klok sociolog kan kanske förklara skillnader och likheter mellan de olika massrörelserna, jag kan det inte.

Jag har bara en urdålig känsla.

