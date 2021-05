Johan Croneman: Ishockey-VM i juni – hur blev det så här?

VM-finalen i hockey spelas den 6 juni, fem dagar senare är det första matchen ut i EM-fotbollens slutspel, Turkiet-Italien den 11 juni. Fråga mig inte var matchen spelas.

Nej. jag ska inte älta om temat för förra veckans krönika, och jag skall inte börja larva mig om hur det var förr när hockey spelades på vinterhalvåret och fotboll på sommarhalvåret. Men jag har ju bra lust i alla fall.

Ishockey-VM har det internationella förbundet lyckats mjölka inpå bara skinnet, och det dalande intresset och engagemanget hos tittare och publik struntar de som bekant fullständigt i – men det är klart att tidpunkten har betydelse. Hela Idrottseuropa laddar (hjälpligt i alla fall) för ett fotbolls-EM, då går Sverige i elden i hockey-VM med några ruskigt heta drabbningar mot Danmark, Belarus och Schweiz.

Skulle vilja se en gallup på det. Ge er ut på stan och fråga 100 personer om de kan nämna en svensk hockeykedja. Okej då, men nämn två stycken anfallare då? En…?

Alla som vet vad den svenske förbundskaptenen heter kan räcka upp en hand. Hmm.

Hur blev det så här?

Jag försöker få upp adrenalinet en smula genom att titta på ”Svenska VM-klassiker” från 2019 som SVT piggt och vaket (!) har fräschat till på Play. Ser avsnittet som heter ”Sudden story” och som givetvis handlar om Mats Sundin, och hans storhet kan man ju knappast diskutera, och bilderna från Tv-pucken och VM 1991 och 1992 är förvisso lite skojiga – men som uppladdning och info inför VM 2021?

SVT är stolta över sina VM-rättigheter och de sänder drösvis med matcher, men man kan inte direkt beskylla dem för att trejla ihjäl oss inför premiären. Förhandssnacken har inte heller varit särskilt många eller särskilt initierade. Jag hittar till exempel en minut och 15 sekunder med SVT:s expert Jonas Andersson som svarar på fyra frågor inför VM.

Inte särskilt uttömmande som ni säkert förstår.

I fredags: 30 minuter förhandssnack i VM-studion – på eftermiddagen.

Som uppladdning kan du också se den hyggligt trevliga filmen ”Den glider in”, berättelsen om hur Peter Karlssons musikaliska slagdänga till ishockey-VM 1995 (som sjöngs av Nick Borgen) något överraskande kom att bli en ny nationalsång – i Finland alltså!

Trettio minuter sporttrivia som är lätt oemotståndlig. Filmen är för övrigt producerad av Susanne Cederberg, som är gift med låtens upphovsman Peter Karlsson. SVT behövde med andra ord inte själva anstränga sig så särdeles.

Jo, bäst med den där korta Sudden-filmen var faktiskt inte Sudden själv, utan Arne Hegerfors och Anders Ankan Parmström. I filmen visas VM-klipp med just dessa båda som kommentatorer (tidigt 90-tal) och jösses, jämför med dagens gaphalsar.

Arne och Ankan jublar visserligen lite över några avgörande svenska mål, men till dagens totalt utflippade kommentatorer och experter är det ljusår. SVT:s Chris Härenstam eller Viasats Niklas Holmgren kan ju fullständigt tappa både fattningen och förståndet över en ribbträff i superettan eller en helt meningslös träbensmatch i The Championship – Arne Hegerfors ropar till lite halvhögt, Ankan kommer in helt lugnt och sansat, möjligen en aning andfådd, och flikar omedelbart in en sansad analys till den första reprisbilden.

Dagens kommentatorer och expertkommentatorer bygger varumärken inför framtiden. De gör sitt yttersta för att överrösta alla andra inblandade. De blir gärna större än både spelet och sporten, och snart kan de få vara med och leka med Filip & Fredrik och lajva runt med de rätta polarna på sociala medier. Snart kan det bli sköna betalda samarbeten på Instagram och hög status på Twitter.

Jag längtar inte tillbaka, men längtar man inte allt oftare bara bort?

