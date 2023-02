Johan Croneman: Jag älskar Calle Halfvarsson

Jag älskar Calle Halfvarsson.

Jag har kanske inte gjort det i alla tider, precis som ni andra har jag förbannat och gapat och skrikit mig hes när han misslyckats. Någonting har förändrats de senaste åren.

Tittade på de två första avsnitten av utmärkta Viaplay-serien ”Gulddrömmar”, ovanligt fin för att vara en svensk dokumentär serie om ett skidlandslag som åtminstone på damsidan snart är mer populärt än Tre Kronor. Calle H är lite av en huvudperson i serien, eller kanske är huvudkaraktär det rätta uttrycket. Calle Halfvarsson har nämligen just det: karaktär.

Tänk tillbaka på de senaste decenniernas svenska skidess bland herrarna, alltifrån Gunde, Wassberg, Moberg till Anders Södergren, Matthias Fredriksson, Per Elofsson, Johan Olsson etc etc.

Sedan var det Calles tur. Alla hoppades och trodde på Calle. Till och med en av världens bästa åkare genom tiderna, Petter Northug, hånade honom och dissade honom för att få honom ur balans. Han kände uppenbarligen vis oro från början. Dessutom var Calle Halfvarsson själv rätt kaxig och rättfram.

Och det Northugs taktik fungerade rätt bra. Calle krympte och krympte och krympte. Han tog några stafettmedaljer med det svenska laget, ett antal pallplatser på världscupen, men var tog gulden och glittret och de heliga svensk vinnartraditionerna vägen, för att nu inte prata om Calle Halvarssons jävlaranamma.

Tar Calle Halfvarsson en individuell medalj på VM nu i Planica i Slovenien så skall jag fan i mig bada i fontänen på Mariatorget

Nu drog ju hela det svenska damlandslaget fram som ett jehu, de är en grupp otroliga vinnarskallar, vilken envishet, vilken träningsvillighet, vilket sätt att tackla den stenhårda konkurrensen på. ”Gulddrömmar” ger oss en fin inblick i hur de svenska damåkarna tänker och jobbar. Och vilken helt makalös vinnarinstinkt de har. Man är stum av beundran!

Varenda en av dem borde ju vara aktuellt för ett bragdguld, bara för sin inställning. I ”Gulddrömmar” ser man hela landslaget ”skojtävla” mot varandra på träning. Inte en enda av dem vill bli fucking tvåa, trea, eller fyra. Det är kanske ingen kamp på liv och död, men på liv och en helvetes massa glöd, kolla in filmen själva.

Tar Calle Halfvarsson en individuell medalj på VM nu i Planica i Slovenien så skall jag fan i mig bada i fontänen på Mariatorget (ja, om det fanns något vatten i den alltså). Jag lovar i alla fall att jag skall stå där bredvid Anders Wisslers klassiker (underbar staty), ”Tors fiske”, och ropa ut hans namn över hela Södermalm så att det hörs ända upp till Calles Sågmyra utanför Falun.

Du kan ta medalj Calle – och om inte: Vi älskar dig ändå.

Han var i final i sprinten och sexa i skiathlon. Han har något på gång. Och skulle han ta ett guld (ja, jag drömmer och hoppas) så skall han ha bragdguldet även om Knäckebrödhult FF vinner Champions League.

Längdskidor är för mig bra mycket större än skidskytte, när jag gick på gymnasiet (på 1800-talet) skubbade jag och min bästa kompis från skolan under ett helt VM för att inte missa ett stavtag. Vi tog till och med egna mellantider med mitt tysk-schweiziska tidtagarur ”Hanhart” som jag plockade potatis för på somrarna för att ha råd att köpa.

Nu kommer en bonusanekdot som härstammar från Pythons ”Four Yorkshireman”: Jag var tio år, vi plockade potatis för hand, låg på knä, fyllde stora trälådor och fick betalt per kilo. Fem på morgonen stod vi upp. Vid sju-halvåtta kom det fram frukost, kaffe, smörgåsar, apelsinmarmelad, ägg, skinka. Har aldrig ätit bättre frukost, någonsin.

Solen sken, vi satt på potatislådorna, måsarna skränade och vi var väl 10-12 personer som åt frukost, trötta, nästan helt utan att samtala.

Sade jag att Calle Halfvarsson blivit pappa också? Han ser lycklig ut. Du kan ta medalj Calle – och om inte: Vi älskar dig ändå.

Läs mer: Elva anledningar till att gilla Calle Halfvarsson