Johan Croneman: Jag är i sorg – livet utan sport är meningslöst

Stockholm ser nästan ut som vanligt.

Det kan vi ju tycka vad vi vill om, men så är det i alla fall.

Hur länge kan de hålla emot?

Ingen av oss hade väl kunnat föreställa oss hur denna tomhet skulle se ut. Hur samtalet bara ebbade ut. Man får nästan påminna varandra om hur det lät innan – hur vi babblade om övergångar, silly season, pengar, placeringar, konkurser, laguppställningar, mittbackspar, talanger och en ny värvning.

Det snacket är helt väck. Borta. Finns inte.

Man nås av nyheten att Tiger Woods och Phil Mickelson skall spela en välgörenhetsmatch i golf mot NFL-stjärnorna Peyton Manning och Tom Brady – fint killar, men som substitut för vad?

Det är lite svårt att förstå hur en fotbollsmatch, utan publik, skulle utgöra en samhällsfara, när varenda uteservering är välbesatt och myllret av människor lever vidare långt in på natten.

Jag antar att det är en signal man inte vill sända – men ändå redan har sänt.

Nej, jag hade inte räknat med denna tomhet. Jag visste givetvis att sport och idrott hade stor betydelse i mitt liv, men knappast upp till denna nivå: Jag är i sorg.

Jag läser, jag ser på film och tv, men tomrummet är ett bottenlöst hål. Det är inte helt lätt att erkänna att man varit djupt beroende av denna andliga ytlighet, men det är bara att kapitulera.

Mitt liv utan sport är meningslöst. Gamla matcher är ingen tröst.

Jo, jag tittade på Sveriges VM-matcher från 1994, och jag har sett gamla Premier League-matcher på Viasat i kvartal och kubik, men det ger inte mycket lindring.

Sportdokumentärerna har väl räddat livet på oss. Jag visste till exempel inte att basket kunde bli ett livsuppehållande elixir för en törstande idrottsfanatiker. Jason Hehirs tio avsnitt långa dokumentär om Chicago Bulls säsongen 1997/98, ”The Last Dance” (Netflix), har plötsligt blivit största samtalsämnet. Och det är verkligen lysande. Vi får följa med bakom kulisserna där mycket få har fått titta in, det är både skrämmande och underhållande på samma gång.

Men det är ändå korgboll.

Jag kollar allsvenska fotbollsårskrönikor och ser till och med om värsta konkurrenternas guldår.

Alltings räddning är allting om Muhammad Ali. Jag får i alla fall aldrig nog. HBO-dokumentären om Muhammad Ali och tv-underhållaren Dick Cavett är omistlig – jag sög i mig varenda sekund (”Ali vs Cavett. The Tale of the tapes”). Ali var en återkommande gäst i Cavetts tv-show under alla år och så småningom uppstod stor vänskap. Det är en riktigt vacker saga.

När det är riktigt dystert på sportfronten brukar jag för övrigt alltid se om gamla Muhammad Ali-matcher på Youtube, där finns det mesta av det bästa. Boxning på Youtube är över huvud taget en lisa för själen. Jag kan aldrig se mig mätt på till exempel Fab Four, det finns flera bra dokumentärer och sammandrag från de magiska matcherna mellan Marvin Hagler, Suger Ray Leonard, Thomas Hearns och Roberto Duran. Det är nästintill klassiker, samtliga möten dem emellan. Svårt att hitta bättre boxning.

De flesta av oss suger på karmarna just nu, letar febrilt efter alternativa aktiviteter, många av oss letar desperat i tv-arkiven.

Vilken befrielse det blir när arenorna öppnar igen. Om det nu någonsin blir som förr. Vi hoppas fortfarande.

