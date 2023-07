Johan Croneman: Kärleken trumfar disciplinen i Adullams grotta

Logga in

I Laura Checkoways både vackra och berörande dokumentär ”The cave of Adullam” (C More) är det framför allt känslorna hon vill åt, både hos de unga svarta amerikanska trasiga pojkarna hon dokumenterar, och hos oss som tittar – och gissa om hon är bra att trycka på rätt knappar.

Man gör det ofta lite för lätt för sig om man klinkar för mycket på det där gamla sentimentala pianot, men effektivt är det ju, och kanske hade hon inte så mycket att välja på? Svårt att veta. Sorgligt är det, och hoppfullt och tårfyllt blir det

Jason Wilson driver en kampsportslokal i Detroit där han tar sig an de unga pojkar som Gud glömde, och egentligen är det viktigaste och mest sanna i hela dokumentären något som Jason Wilson säger till oss redan i inledningen.

När han startade sin verksamhet var det för att han trodde att det framför allt var disciplin de unga saknade, att bara disciplin kunde få ordning på unga svarta pojkar, och disciplinen skulle så småningom leda fram till att de senare i livet skulle göra de rätta valen, undvika våld, undvika fängelse, undvika droger, lura döden, helt enkelt.

”Men jag insåg snart att det inte i första hand var disciplin de behövde, det var kärlek”.

Vi följer nu några av pojkarna både i Adullams grotta som kampsportslokalen kallas, men också hemma, på gatan, i skolan.

Det gör rätt ont att titta ibland, men det är som alltid mycket bättre än att blunda, för världen och omgivningen.

Som sagt, lite Hollywoodvarning över Laura Checkoways metod att bearbeta oss som om vi tittade på fiktion istället för dokumentär, men värt att beskåda är det definitivt.

Damernas VM i fotboll segar på, jag skrev redan i förra veckan att jag är rätt rejält mästerskapstrött, turneringar som behöver fyra veckor på sig innan ett avgörande. Det är klart att alla skall få vara med, och det gäller herr-VM också, men kanske måste man få till betydligt tuffare kval. Sådana spelas ju i och för sig redan nu året runt. Oavbrutet. Någon som numera har kolla på när kvalen börjar och slutar?

Jodå, jag vet, herr-VM 2026 består av 48 lag, helt otroligt, ännu fler betydelselösa matcher. Fifa påstår säkert att det blir roligare och mer globalt rättvist så, men jag misstänker nog att det bara i längden handlar om lönsamhet och intäkter.

Den pågående VM-turneringen visas på Viaplay och TV6, några matcher på TV10, och det begränsar tittandet, även om man nu teoretiskt kan nå 96 procent av de svenska hushållen (deras egna uppgifter). Vi kan nog redan nästa vecka få en uppfattning om hur många som tittar nu och som tittade senast när TV4 och C More samsände VM 2019.

Det är rätt mycket nytt folk Viaplay lanserar, både när det gäller kommentatorer och experter, och det känns spontant rätt uppfriskande – det utfallet får vi kanske också vänta med att bedöma. De är väl inga superfärskingar kanske, men iallafall inte så överexploaterade.

Det har varit rätt hygglig fotboll också, Brasilien såg ut som kalvar på grönbete, i skrivande stund står England–Danmark på i bakgrunden och även om Europamästarna England började snålt och svagt med bara 1–0 mot Haiti får man nog ändå räkna med att de kommer finnas med ända in mot kaklet. Sverige såg ut som Sverige.

Man tycker att det bara var en kvart sedan man stängde av den sista Premier League-matchen för säsongen 2022/23 – nu är det bonanza på vänskaps- och försäsongsmatcher igen inför kommande säsong, på bland annat Viaplay. Allsvenskan kör på i helgen och det kvalas för fullt till Europaspelet – med taskigt svensk facit efter första omgången.

Jag såg att det samtidigt pågick någon stor viktig padelturnering också. Världen håller andan.

