Johan Croneman: Kommer jag frivilligt klämma in mig i en klack igen?

Masarna från Avesta tog sitt första SM-guld i speedway på 20 år och det firades vilt och genuint i leran och regnet och mörkret. Välförtjänt också, om jag förstod saken rätt.

Inramningen var dyster. Inramningen var obefintlig. På C More och sportkanalen gjorde man sitt bästa för att hålla humöret och intresset uppe. Jag tycker Stefan Klemetz, Björn Oldeen och före detta speedwayesset Andreas Jonsson gjorde mycket väl ifrån sig.

Jag är ingen speedwayexpert och har inte sett många livs levande elitseriematcher (jag var dock på VM-finalen på Ullevi 1984 – mäktigt minne!), men är man uppvuxen i Norrköping så har alltid Vargarna och Kråkvilan funnits i ens dna – och det var stort på 40- och 50-talet och drog massor av folk när farsan ilade mellan speedwaymatcherna och Idrottsparken.

Kråkvilan heter numera förresten ICA Maxi Arena och Vargarna (namnet kom från ett av Norrköpings många textilföretag, Vargen gjorde regnkläder) har brottats med stora ekonomiska problem under lång tid.

Speedway måste kanske vara den allra sista riktiga hardcore arbetarsporten i Sverige. När jag ser och hör ledare som Stefan Bäckström i Masarna tänker jag spontant: ”Görs fortfarande den där sorten?” Och därefter: ”Jodå han är på underbart riktigt.”

Första SM-finalen regnade bort i tisdags, den andra blev en lerig och bångstyrig historia, den tredje ett värdigt avslut på en lång krånglig säsong.

Man har svårt att fatta att hela Idrottssverige faktiskt fortfarande tuffar på, tränar, sliter, tävlar, medan vi i bästa fall sitter hemma vid skärmarna och försöker följa sporten i alla fall hjälpligt.

Jo, jag har sett flera olika sorters sport under coronan än jag brukar (som till exempel speedway) men efter det senaste dystra publikbeskedet från FHM och politikerna är nu oron inte bara utbredd – många sporter och klubbar står inför likvidation, bokstavligt talat.

Det går bara inte ihop. Och hur får man publiken tillbaka efter till exempel ett årslångt uppehåll? Min egen coronarädsla har väl delvis släppt, men vanan sätter sig snabbt. Tycker en halvtom t-baneperrong ser för full ut, och fick en chock när jag vågade mig på en buss igen: Helvete vad folk stod nära.

Hur ska jag och vi andra reagera när vi köar vid vändkorsen igen, trängs på halvtidspauserna på muggen, står tätt sammanträngda i våra allsvenska fotbollsklackar? Vi pratar hela tiden om NÄR det ska komma i gång igen, när det ska bli som vanligt, men allvarligt: Kan ni se ett fullpackat Norra stå framför er? Eller Malmöklacken som vi minns den från någon av de senaste årens publikmagiska Europakvällar?

Kommer jag frivilligt att klämma in mig på Curva Nordahl i Norrköping igen när det är dags? Jag känner mig mycket tveksam – och hur är läget om kanske ett halvår eller ännu värre ett år?

Jag tror att vi i värsta fall kan stå inför något vi ännu inte riktigt omfattat ens i fantasin.

Det behöver ju på sikt kanske inte bara få negativa följder – men börjar vi inte nu på allvar känna att det nog aldrig blir som förr igen…? Aldrig.

Vi hade ju trots varningar inte någonsin kunnat föreställa oss detta – varför föreställer vi oss nu att allt ska bli som vanligt igen? Vi är nog inte särskilt rationella i detta ännu.

Någon som ser sig i en klack igen? Just i detta nu?

Jag har en katastrofinriktad personlighet, men har aldrig varit dystopiker. Nu är man nära.

Man satte på Ryssland–Sverige i torsdags och tänkte att man kanske kunde diska eller dammsuga under tiden, och som vanligt hade C More trängt in så mycket folk i studion att de måste ha fått dela ut kölappar innan sändning. Fyra personer runt bordet för att snacka upp en träningsmatch i oktober i Moskva?!

Jag funderar seriöst över hur de tänker: ”Nu ska vi få riktigt mycket sagt.” Eller hur de kanske borde tänka: ”Hur får vi något sagt?”

Det är klart att är man fyra kring studiobordet och tänker som jag tror att de tänker (alternativ 1) så borde man ju arbeta för att ta in två experter till. Nån kan ju sitta i bakgrunden och kommentera kommentatorerna. En livekritiker kanske? Jag gör nog ingenting särskilt i nästa vecka under de kommande landskamperna (om dammsugningen är klar då).

Först har man varit orolig i ett halvår. Nu börjar man blir rädd. På riktigt.

