Johan Croneman: Kritiken saknas när Premier League skildras som en frälsningsaktion

Fjärde och sista delen av BBC-dokumentären i fyra delar, ”Premier League: När fotbollen förändrades”, sänds i morgon, söndag – har ni missat de tre första delarna kan ni hitta dem på SVT Play. Det är mödan värt.

Och det är helt sant: När Premier League bryter sig loss från gamla Fotboll League och blir Premier League till säsongen 1992–93, ja då inleds också en helt ny era i fotbollens historia. Filmen koncentrerar sig på den nya ligans tio första år.

Man kan tycka vad man vill när man ser det i backspegeln, och med 30 års perspektiv, men efter det blev sig egentligen ingenting likt. Inte för klubbarna, inte för publiken, inte för spelarna. Hela spelplanen förändrades – även den allsvenska fotbollen kunde känna av förändringarna.

När man ser Bill Fox, dåvarande ordförande i Football League som styrt verksamheten sedan Cromwells dagar, på en presskonferens där han uppgiven fördömer den nya ligan och den nya tiden, ja då är bilden oerhört talande.

Det är före detta makthavare som sett brittisk fotboll gå i småbitar i flera avseenden; årtionden av huliganism och vanvård av arenorna. Brittiska lag bannlysta i Europaspelet efter katastrofen på Heyselstadion 1985 (39 döda, hundratals skadade), branden på Bradford & Bingley-stadium bara några veckor tidigare (56 döda, 265 skadade) och så då Hillsborougholyckan 1989 (96 döda, hundratals skadade).

Publiksiffrorna i det engelska ligasystemet hade dalat dramatiskt under flera årtionden, och om man nu ser den moderna europeiska fotbollsekonomins genombrott som en framgångssaga i och med Premier Leagues intåg, ja då kan man kanske säga att Premier League räddade den engelska fotbollen. Alla är givetvis inte helt överens om det, kanske inte ens om beskrivningen av hur det blev och hur det gick till, men detta är ingen film om kritiken, snarare en film om en frälsningsaktion – och det är väl kanske hela seriens svaghet. Det blir inte mycket till övers för kritiska röster, om man säger så.

Här finns alla som var med på den tiden intervjuade. Det är klubbägare, investerare, marknadsförare, tränare och spelare – men det är framför allt Sky Television och Rupert Murdoch. Den satellitsända fotbollen kommer att göra Premier League till en global framgångssaga med hiskeliga summor i omlopp när det framför allt gäller tv-rättigheterna runt om i världen. Det regnar pengar över de brittiska klubbarna, snart är det tv-avtal runt om i Europa och över hela världen som styr spelet, när och hur och mellan vem som det ska spelas matcher.

För att ni ska få en bild av utvecklingen: Alan Shearer blev en av världens dyraste fotbollsspelare när Blackburn Rovers betalade 3,6 miljoner pund inför Premier League-starten 1992. Brittisk media tog till krigstidsrubriker. ”Oerhörda pengar” hade nu på allvar tagit sig in i fotbollen. Ett fördärv för sporten tyckte kritikerna.

Så gott som alla experter, tränare, supportrar menade att ”ingen ung spelare är värd så mycket pengar”. Tiden går fort, som bekant, men det är faktiskt inte så länge sedan.

De bäst betalda toppspelarna i England tjänar nu för tiden fem miljoner kronor – i veckan.

Manchester United gör också en spektakulär värvning samma år, 1992, när man betalar en miljon pund till Leeds för Eric Cantona.

Den sistnämnde är givetvis också intervjuad i serien, ja det kanske är lättare att räkna upp dem som inte är med från den tiden. Här finns David Beckham, Gary Neville, Vinnie Jones, Paul Merson, Kenny Dalglish, Greame Le Saux och så vidare.

Jag tillbringade en hel del tid på ligaläktarna i England under 70- och 80-talen, särskilt under andra halvan av just 80-talet. Det var ruffigt, slitet, dystert, inte helt ofarligt – kanske försvann mycket av magin med Premier League. Eller så är det bara sunkig nostalgi. Se själva.

