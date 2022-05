Johan Croneman: Lasse Granqvist borde prisas av Svenska Akademien

Det är en lisa för själen att höra Lasse Granqvist kommentera hockey i C More under SM-slutspelet, menar Johan Croneman.

”Jag är stum av beundran. Inte en svacka, inte en tvekan, bara en smittande entusiasm, ett genuint kunnande, en genial yrkesman. Svenska Akademien borde ge honom ett pris. För språk, stil, snille och smak”, skriver DN:s sport-i-tv-krönikör.