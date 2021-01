Johan Croneman: Lindgren kan vara en stjärnvärvning i Lagerbäckklass

De som läser mina återkommande kråkor vet att jag inte sällan klagar över för många mästerskap, de kommer för tätt och har numera ibland också för många inbjudna nationer. Man kramar ur sporten på pengar. Girigheten breder ut sig.

Det gäller inte handbollen. Där ser jag mellan fingrarna. Den har fått en egen årstid rent av. Två stora mästerskap per år, i tät följd, både för damer och herrar. Sommar, höst, handboll, vinter, vår. Måste väl erkänna att jag läser handbollsresultat men mycket sällan följer sporten på nationell nivå annat än när det vankas slutspel och finaler.

Och där sitter Ola Wenström, Johanna Ahlm och Martin Frändesjö igen, och jag tvivlar på om de ens har åkt hem och bytt skjorta sedan dam-EM i Danmark för en månad sedan. Det är som att komma in på sin gamla stambar, man bara nickar lite åt deras håll där de sitter och småpratar runt sitt bord, innan så Robert Perlskog och Claes Hellgren ramlar in i baren och pratar lite för högt och för mycket och för högljutt, men man låter dom vara: De vet vad de pratar om, och många tycker det är underhållande. Suzanne Sjögren står lite längre ner i baren och pratar i telefon eller lite diskret med någon lång handbollsspelare från Norge. Lite för sig själva sitter kompetenta kommentatorerna Per Forsberg, Anders Bjuhr och Robert Tennisberg och tittar avundsjukt mot Perlskog & Hellgren.

Man vet vad man har, man vet aldrig vad man får – men så fick vi ändå Ola Lindgren som expertkommentator och sidekick till Suzanne Sjögren och nu känns det nog som Nents handbollslag ser helt komplett ut.

Jag skulle nog säga att det är det bästa hela branschen kan erbjuda just nu. Oavsett sport eller mästerskap.

Ola Lindgren kan vara en stjärnvärvning i Lagerbäcksklass – om än aningen mer hårdför.

Sverige kör över Nordmakedonien, Hampus Wanne springer rakt in i mångas handbollshjärtan med sina elva mål, debutanten Jonathan Carlsbogård kommer från i princip ingenstans och gör ingen besviken.

Under förberedelserna har vi inte hört annat än hur många stjärnor vi saknar, hur problematiskt det ser ut för den nye förbundskapten, norrmannen Glenn Solberg – mitt i andra halvlek hör man plötsligt Hellgren sitta och småmysa, han verkar nästan prata för sig själv: ”Det här är bra, det här är riktigt bra, det här kan vara embryot till något riktigt stort.”

Och man vill ju genast hålla med honom, och i studion säger plötsligt Johanna Ahlm att ”det blir kvartsfinal, minst” och plötsligt väcks det allra största hoppet vi har i hela Idrottssverige: Handbollshoppet. Vi kan ju snacka upp och snacka ner vilket landslag som helst, Tre Kronor är väl dom vi normalt brukar hylla och sänka allra mest (gärna inom loppet av ett dygn), men inget lag balanserar mellan succé och fiasko som handbollslandslaget just nu. Och ju större glappet är – desto mer förtvivlat hopp.

Bäst av alla, under hela kvällen, var målvakten Andreas Palicka, 34 år – före matchen. I en intervju pratade de Kairo och kaos och covid, isolering, hotelldöd och spel utan publik. Då sade Palicka att han ändå var där med ett leende på läpparna, det var hans jobb, han var privilegierad, han hade roligt, hela laget hade roligt, och nu hoppades han och hans kompisar att de skulle förmedla lite glädje hem till ett nedstämt och delvis nedstängt Sverige.

Sedan gick han ut och gjorde en finfin match, och det funkade Andreas, vi som såg matchen gillade vad vi såg, och hoppet växte och vi somnade kanske något lättare (jaja, lite måste man få överdriva).

Också att ta med sig: Enligt Robert Perlskog var domarna inte direkt dåliga, däremot vid ett flertal tillfällen ”taskiga mot Sverige”. Så sant.

Läs fler sport i tv-krönikor av Johan Croneman:

Vad händer med idrotten när vissa fått vaccin men andra inte?

Hur kommer man in under skinnet på Glenn Hysén?

Frågesporttävlingen i EM såg ut som lokal-tv från 90-talet