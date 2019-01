Någonstans i ett skitigt och deppigt och sletet Liverpool (jag var där flera gånger under 1970- och 80-talet och Thatchers politik hade verkligen mosat hela stan) har någon kristen grupp tagit graffiti till hjälp för att ge alla stackars scousers lite hopp om framtiden. ”Jesus saves” står det skrivet med stora bokstäver på en stor central viadukt, ”Jesus räddar”, alltså. Men någon riktig liverpudlian har givetvis lagt till det viktigaste strax därunder: ”But Kenny Dalglish gets the rebound” – Kenny Dalglish slår in returen!!!

Annandagsfotboll i England har jag älskat sedan tonåren, det har alltid varit den häftigaste fotbollsdagen på hela året. Jag har stått på bakfyllda (!) läktare på både Highbury, Loftus Road, Craven Cottage, Stamford Bridge, Selhurst Park, The Den och White hart Lane. Jag har haft några av mitt livs största ögonblick just där. Jo, faktiskt. Klackarna kunde på 1970-, 80- och till och med 90-talet vara helt sjukt aktuella, politiska, roliga, taskiga, elaka, vackra och helt oförutsägbara. Det eskalerade alltid på annandagen. Det blir alltmer sällsynt.

När jag känner mig helt nere och utslagen och eländig brukar jag använda Youtube och listor och amatörfilmer över engelska fotbollslags mest självironiska och självutplånande sarkasmer för att pigga upp mig. Tusen tappra ur Fulhams bortafölje har 0-4 mot Manchester City när de pekar finger mot Cityfansen och skanderar: ”We lose every week, we lose every week – you’re nothing special, we lose every week.”

Eller QPR-supportrar som helt överraskande vinner borta: "We’re winning away, we’re winning away – how shit must you be, we’re winning away."

En gång hamnade jag bredvid Alan Rickman (magisk skådespelare, i ”Love actually” till exempel) på en Boxing Day-match mellan Fulham och Ipswich i The Championship. Småjäkligt, iskallt, 0–0. Jag blev så starstrucked att jag knappt kunde röra mig – och vi stod NÄRA, vi pratar centimetrar. Jag sade givetvis inte ett ord.

Såg Fulham nu på annandagen på Viaplay. Publiken på denna sagolikt vackra arena satt med sådana där (jävla!) ”klappor” i händerna och såg ut som om de var på bio. Storkapitalet och pengarna har sålt ut fotbollen till medel- och överklassen. Snart är det bara de som har råd med engelsk fotboll. Eller lust.

Ni måste se Netflixdokumentären i åtta delar, ”Sunderland,’Til I Die”. Det är inte en superspektakulär film, ingen cineastiskt mästerverk, men välgjort och noggrant och uttömmande – och vill man veta eller förstå något om både modern fotboll - och riktigt fotboll, och riktiga supportrar - så är den ett absolut måste.

Särskilt ni som inte alls fattar grejen med allt jäkla tjat om allsvenskan och klubbmärken och idrottshistoria borde framför allt ta er en titt. Nu slarvar de tyvärr förbi den klassmässiga delen av fotbollen i en stad som Sunderland, där man bara inte kan prata om fotboll utan att också samtidigt prata klass och 1900-talshistoria, industrierna, varven och arbetarna. Men man förstår ändå.

Lyssna på supportrarna, på taxichaffisarna, på kökspersonalen som lagar mat åt spelarna varje dag, på alla dem som lägger all tid och alla pengar på att se alla bortamatcher – och inte känner att de får det minsta tillbaks. Hur länge står de ut? Hur länge står Vi ut?

Sunderland rämnar, ramlar ur Premier League, kommer sist i The Championship - i skrivande stund är de trea i League 1. Jag har aldrig varit en Sunderland-supporter, men efter åtta avsnitt är man mer fotbollssupporter än man någonsin varit.

När jag så småningom står där framför Sankte Per och försöker nästla mig in och försöker dra mig till minnes mina livs största ögonblick, så blir det givetvis först allt med mina pojkar, och en hel del med min mamma och min ex-fru och några andra kärlekar som gjort mig riktigt lycklig - sedan kommer en sjukt massa meningslösa fotbollsmatcher!

Chelsea-Manchester United någon gång på 1990-talet, köpte en svartbiljett och hamnade i bortaklacken. Var chockskadad och lycklig i två veckor. Siracusa-Catania, Serie C i slutet av 1970-talet, kanske 4.000 på läktaren, roligaste match jag nånsin varit på. Ove Kindvalls avskedsmatch på Idrottsparken i augusti 1966. Vinst mot AIK, 6-0, Ove gjorde fyra.

Kan man bli lyckligare? Någonsin…? Löjeväckande roligt.

