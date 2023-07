Johan Croneman: Man vill bara snabbspola fotbolls-VM – men vilka tittare kan det?

Damernas världsmästerskap i fotboll som delas mellan Nya Zeeland och Australien drar ingång den 20 juli – final exakt en månad senare.

Sverige laddar i Wellington, småregnigt, småkyligt och småskadat. Nej, inget jätteintresse så långt.

De här turneringarna är monsterlika. I början av dem vill man egentligen bara snabbspola och se höjdpunkter (likadant under herrarnas Qatar-VM), och vid ett kvickt svensk uttåg ur turneringen down under lär intresset störtdyka. Som vanligt spelas den bästa mästerskapsfotbollen alltid i åttondelarna och kvartsfinalerna. Det är där man skall ha sitt fokus. Håller en pandemisk mästerskapsdepression på att breda ut sig? Misstänker snart det.

Årets VM sänds på Viaplay, TV6 och så småningom också på TV10.

Jag ringde (av princip verkar de inte svara i telefon) och mejlade deras gemensamma pressdesk. Frågan var busenkel: Hur många svenska hushåll/tv-tittare når ni? Det kom ett mejl:

”Jag kan inte gå in i detalj över hur många användare Viaplay har i Sverige. I Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) har vi cirka 4,7 miljoner abonnenter (alla paket inräknade).”

Om tittarsiffrorna (som jag givetvis inte frågat efter i förhand…) skriver de:

”När det kommer till tittarsiffrorna för tv6 och tv10 så är detta något som kan presenteras först efter en match (sic!). Kan dock tillägga att vi har potential att nå alla de hushåll i Sverige med tillgång till tv-kanalerna tv6 och tv10.”

De når alltså alla de som har TV6 och TV10.

”Mitt i prick”, sade Bill. ”Prick i mitten också”, sade Bull.

Jag har förtydligat min fråga om hushållstäckning och hur många potentiella svenska tv-tittare som kan se fotbolls-VM. Fortsättning följer.

I början av juli är det lite sommarstiltje, Wimbledon i all ära. Allsvenskan och superettan harvar visserligen på i Discovery och på C More, men matchandet är så otajt och utspritt att man nästan tappar sugen. Redan tre omgångar in på säsongen börjar tränarna snacka om trötta och slitna spelare, när vi nu når omgång 14–15 har de redan hunnit haft semester under ett meningslöst långt landslagsuppehåll, och sedan är det ett långt transferfönster och spelare kommer och går (som man nyss lärt känna). Det är något grundläggande strukturellt fel på det allsvenska upplägget. Någon som vet vad som bör göras?

De organiserade svenska fotbollsupportrarna avskyr VAR och de har lyckats få de flesta svenska klubbarnas årsmöten till att motarbeta införandet av ett system vi snart är solo om i Europa och övriga världen att inte använda. Vi har inte ens ett Hawkeye-system (är hela bollen inne eller inte?). Pinsamt.

Alla beslut blir inte rätt med VAR, men flera av varandra oberoende undersökningar visar på att de korrekta domsluten ökar från 90 procent till uppemot 98 procent.

Det duger inte att bara fråga de organiserade svenska supportrarna hur de ställer sig, fler, bättre och mycket bredare undersökningar behövs nu. Förbundets och Reinfeldts jobb. Gör det, snart.

Var det förresten inte också bättre på den tiden då man bara hade en (1) avbytare? Och en utespelare fick hoppa in om målisen blev skadad? Det var ”dråpliga” matcher, jag vet, jag var där. Bara som exempel alltså. Snörad läderkula, kan det vara något för Svenska fotbollssupporterunionen?

Vilka länder i Europa har VAR? Jo, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, England, Frankrike, Grekland, Kosovo, Israel, Italien, Nederländerna, Kroatien, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Skottland, Slovakien, Spanien, Schweiz, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike. Och så resten av världen.

Har bara sniffat på Netflix nya dokumentärserie ”Quarterback” i 10 avsnitt, men det verkar vara guld värt.

