Johan Croneman: Mannen i mitten kallas domarjävel men förtjänar vår respekt

”Man in the middle” heter en sevärd fotbollsdomardokumentär i fyra delar på Viaplay. Man bör visserligen vara helt klar över att det är fotbollsorganisationen Uefa som själva står för produktionen, men det är samtidigt ett faktum som säger något om hur omgivningen ser på det viktiga domaryrket. ”Om ingen annan gör det så får vi väl ta saken i egna händer”, tänkte Uefa och lade upp pengarna för en domarspecial.

Vi ser inte domarna, för alla domsluten.

Det är rätt pinsamt att domaryrket så sällan tillåts stå i centrum, annat än när det blir till en domarskandal. Och det blir det ju i stort sett i varje match. Det sägs någonstans i dokumentären att vi oftare diskuterar domarnas än spelarnas insatser, och det ligger onekligen en del i detta. Och det har ju lett till en minst sagt intensiv debatt i samband med intåget av VAR.

I filmen följer vi 16 domare från 11 länder under 18 månader. Europeiska toppdomare, välutbildade, välformulerade. Det är med våra ögon sett rätt dystert att ingen av de 16 domarna är från Sverige. Med tanke på vår internationellt erkända bror duktig-attityd är det till och med lite överraskande att vi i detta rättviseinriktade land inte lyckas få fram domare som håller högsta klass. Jag var en av dem som förra året högljutt klagade över domarstandarden i fotbollsallsvenskan; förmodligen lider jag, precis som många andra, av dåliga insikter kring domarjobbet. Den aktuella domardokumentären gav mig lite nya verktyg att jobba med.

Vi skall ändå faktiskt bara ha minst en (helst två) domare som regelbundet dömer i Champions League, det skulle betyda mycket för den svenska domarkåren. Anseendet behöver definitivt förbättras.

Det mest uppseendeväckande i ”Man in the middle” är inte det att domarna tränar hårt, är under ständig utbildning, coachas av före detta världsdomare, nej, det är i stället den otroliga passion de har för fotbollen. De berättar ofta lite udda historier om hur de redan som tonåringar börjar döma, och hur de i rätt många fall tvingats välja bort bollspelandet på grund utav skador och annat – kärleken till spelet och sporten gjorde dem till domare.

De älskar fotboll.

Vi får följa domarna i vardagen, några har jobb och tjänster vid sidan av dömandet, vi följer förberedelser och på matcher.

Man älskar ju att ha en mick på domaren, tyvärr har man varit rätt försiktiga med att använda den i det här sammanhanget, men en del roliga, spännande live-ögonblick får vi vara med om. Snack med spelare, kort, utvisningar. kontroversiella straffar. Efteråt pustar de ut i omklädningsrummet tillsammans med assisterande och fjärdedomare.

Särskilt spännande är det att höra snacket mellan domaren och VAR-rummet. Hur de gapar: ”Den här skall vi nog titta på.” Domaren dömer, måste bryta spelet, springa och titta på skärmen, lyssna på VAR-rummets synpunkter. Det är ett mycket avancerat och komplicerat samspel som det är väldigt nyttigt för både åskådare och journalister att ta del av. Här finns också andra intressanta röster, psykologer som forskat kring domare, fotbollsjournalister som tänkt lite extra på just domarna och deras utsatthet.

Under några heta matchsekvenser inser man hur otroligt trängd domaren kan bli av tio-tolv ledare och spelare på avbytarbänken som helt tappar masken – och anständigheten. Och så den andra avbytarbänken, och så 22 stekheta adrenalinstinna spelare som springer efter och beter sig som småbarn. Och framför allt: Faller, trillar, ”ramlar” så fort någon blåser på dem. Och så 89.000 bindgalna supporters som skriker rätt ut i universum och kräver domarens huvud på ett fat.

Han borde i stället få all vår respekt och aktning. Domarjäveln.

