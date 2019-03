Johan Croneman: Min besvikelse över Uppdrag gransknings Östersundsgräv är i paritet med Daniel Kindbergs

Hur många Daniel Kindberg har vi sett i svensk idrottsrörelse, säg, de senaste femtio åren?

Jag tyckte nog jag kände igen honom från Dag 1, och många med mig.

Vi har haft mängder av Daniel Kindbergare i både mindre klubbar och betydligt större. Ibland i de allra största. Våghalsiga entreprenörer med vidlyftiga visioner, drömmare som intresserat sig mer för resultat än regler, brytt sig mer om framgångar än formalia.

Pollenkungen och Rögle, Anders Bernmar och IFK Göteborg, Percy och Malmö Hockey.

Vi har haft mängder av legendariska, stora, kraftfulla ledare som varit hårt knutna till stora företag – och lett små kommuner med kraft och järnhand. Facit och Åtvidaberg, Rune Andersson och Trelleborgs FF (sonen, Johan Andersson och hans Mellby gård, går förresten nu in med 50 miljoner för att få TFF på fötter…).

Det finns alltså några nu verksamma Kindbergare, som sort alltså, i både svensk fotboll och svensk ishockey. På högsta nivå.

Jag säger givetvis inte att de är kriminella, eller att ens Daniel Kindberg är det, men att de ibland/ofta tycker att kontakter och vänskapsband är viktigare än etiketten och regelböckerna, det råder det inga tvivel kring.

Daniel Kindberg hade garanterat varit ett av Magdalena Ribbings svåraste fall. Någonsin.

Genvägar är deras mellannamn.

Jag måste säga att min egen besvikelse efter ”Uppdrag granskning” låg i paritet med Daniel Kindbergs egen (han vägrade svara på ”Uppdrag gransknings” frågor men pratade senare i 20 min med TV4, finns på bl a Fotbollskanalen).

Reportern Jesper Henke gör fyra långa episoder om det han kallar ”Blåsningen”, om Östersunds fotbollsklubb, om Daniel Kindberg, Östersundshem, Peab, härvan, de påstådda luftfakturorna etc etc, och inslagen är 28, 42, 26 respektive 19 minuter – och vi är nästan halvvägs in i programserien innan UG och Jesper Henke över huvud taget kommer upp med något riktigt substantiellt och relevant och framförallt: Begripligt.

Det är så det moderna reportaget och den nya dokumentären allt oftare ser ut: Mängder åt tid går åt att fundera över hur man skall berätta, hur det skall presenteras, bildval och vinklar, perspektiv och musik och drönarbilder till förbannelse. Jag är rätt övertygad om att ett effektivt klippt program om Daniel Kindberg, åtalet och Östersunds fotbollsklubb hade kunnat avhandlas på en halvtimme.

Det är nämligen vad det håller för.

Resten är känslor som Jesper Henke formligen dränker oss i, hans egna, ÖFK-fansens, Kindbergs, spelarnas, tränarnas.

Daniel Kindberg står ju inte formellt åtalad för ekonomisk doping av en idrottsklubb, nej, hans brott anser ju åklagaren vara betydligt värre än så.

Han och några kompisar/affärsvänner till honom skall enligt åtalet mot honom framförallt ha konstruerat ett snillrikt upplägg med luft- och fuskfakturor, för jobb som aldrig utförts, och slutligen har vinsten (eller delar av den) på dessa bluffaffärer hamnat i ÖFK:s klubbkassa.

Och, givetvis: Varit och blivit en förutsättning för den fantastiska fotbollsresan, från division 2 ut över Europaspel och en överraskande (men i sig meningslös) vinst borta mot självaste Arsenal. Jag vet inte hur många bilder ”Uppdrag granskning” har från Emirates och den kvällen. Många blir det.

Programmet vältrar sig också i en markaffär och dess värde, dess undervärdering, och som slutligen bildar ett jättehål i det kommunala bostadsbolaget, Östersundshem (där Kindberg var VD). Markaffären lägger grunden till hela det påstådda svindleriet.

Två riktigt substantiella fusk presenteras också: Landshövdingen och hans fru har varit med på en av Europaresorna, och kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten AnnSofie Andersson åkte med laget och sponsorer till London.

Det är dåligt redovisade resor, gjorda under galgen, betslade i efterskott, men inte direkt några brott mot Genevekonventionen eller FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna.

Klantiga kommunala bjudresor givetvis, som man som tittare och läsare aldrig någonsin kan förstå att de inte ens försöker dölja på ett ”vettigt” sätt…?! Jaja, den vanliga politiska arrogansen på toppnivå. De ofelbara, helt enkelt.

Rättegången inleds i Östersunds tingsrätt den 24 april. ”Uppdrag granskning” gav oss inte mycket förhandsinformation. Vi gör bäst i att vänta på domstolsförhandlingarna.