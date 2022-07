Johan Croneman: Mycket fluff i TV4:s EM-sändningar – som utfyllnad för reklamen

Ska Sverige ha en chans att gå hela vägen i fotbolls-EM måste nog både tv-tittarna och Mediasverige börja kyla ner sina enorma förväntningar. TV4 som äger sändningsrättigheterna tillsammans med SVT blåser på med blågul chauvinism och gränslösa spekulationer, kanske ändå inte så överraskande med tanke på vad det betyder för deras sändningar om Sverige går långt, men jag skrev det häromveckan, och gör det igen: När har ett favorittippat och upphaussat svenskt landslag, oavsett sport, klarat av att bära ett favoritskap? Någonsin? En enstaka match brukar vara illa nog, men favorittippat i ett stort mästerskap?

Här finns en typisk svensk idrottsdramaturgi jag känner igen sedan barnsben. Och förmodligen går vårt dna i detta avseende att spåras tillbaka till åtminstone den svenska bronsåldern (och då menar jag inte herrarnas fotbolls-VM -94). Vi är alltid bäst i underläge, bort- och uträknade. Det finns undantag, men jag tror inte att jag är helt ute och far om jag säger: Sällsynta undantag.

Som vanligt är staben av medarbetare för att genomföra en stor sportsändning i dessa tider e-n-o-r-m. Det är programledare, reportrar, experter, kommentatorer, bisittare och analytiker i långa rader, och det är ju också så att man numera tycks definiera både kompetens och kvalitet i dessa sammanhang, ju fler desto bättre. Jaja, jag förstår, och jag vet, att ett stort mästerskap under tre-fyra veckor är ett brutalt dygnetruntslit som journalist på plats, inget tu tal om det – men blir det dubbelt så bra fotbollssändningar med dubbelt så mycket folk?

Vicki Blommé, Frida Nordstrand och Lotta Schelin i EM-studion. Foto: TV4

Jag är tyvärr också av den trista åsikten att bland dessa horder av medarbetare är det högst två-tre stycken som verkligen har något att tillföra. Det blir mycket fluff för att dryga ut uppsnack och eftersnack som framför allt tycks produceras för att spridas ut mellan reklamen. Nu kan ju en mindre andel av oss följa matcherna på TV4:s partner C More i stället, när de nu inte sänds i SVT och slippa de gränslösa reklamavbrotten, men de flesta får finna sig i att se minst drygt 20 minuter reklam per timme.

Har bara följt två TV4-sändningar så långt, och det har varit sändningar på pricken likt det mesta TV4 gjort inom både dam- och herrfotbollsbevakningen de senaste 20 åren. Några hyggliga förhandsintervjuer, experter om vad de tror och inte tror, och så ett evinnerligt malande om den ”enorma publiken” och den ”otroliga stämningen” och de fantastiska steg damfotbollen har tagit. Svensk damfotboll har tålmodigt och i motvind byggts från grunden, när man nu pratar om damfotbollens enorma kliv och den ekonomiska satsningen, glöm då inte att vi pratar om en ytterst liten klick av eliten som nu tycks få chansen att i alla fall närma sig herrarna, även om det fortfarande är tusen ljusår dit – och vill vi över huvud taget att damfotbollen skall bli som herrfotbollen i kommersiellt avseende?

Frida Nordstrand intervjuade i premiärsändningen den danska fotbollsstjärnan Nadia Nadim som bland annat berättade om en traumatisk flykt från talibanerna och Afghanistan för snart 30 år sedan. Det alla egentligen just nu vill veta om Nadim är dock varför hon valt att ställa upp som pr-ambassadör för fotbolls-VM i Qatar (precis som David Beckham och en rad andra stjärnor). Hennes uttalanden om hur Qatar ”hjälper folk som är i nöd” väckte en våg av protester.

Nadia ville inte prata om det – och det accepterade Frida Nordstrand. Om det var ett krav från Nadia Nadim i förhand så borde givetvis Frida Nordstrand ha stannat hemma. Om Nadim vägrat svara på frågorna på plats borde Frida åtminstone sänt just den biten, eller faktiskt gått därifrån. Som journalist finns inga andra val om man vill behålla hedern intakt.

