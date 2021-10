Johan Croneman: När ska misshandel bli tabu inom hockeyn?

Jag gravsatte en syster i norra Skåne, det blev en dyster tågresa hem i torsdags kväll genom oktobermörkret. Jag är rätt säker på att det påverkade både mitt omdöme och mitt humör. Och Djurgårdens kanadensare Peter Holland kunde ju knappast ha koll på mig och mina systrar, jag inser det, men de där bilderna från matchen Djurgården-Luleå fick något att gå ytterligare lite sönder i mig.

Jag vet, och ni vet, att det verkligen är att slå in en vidöppen dörr att skriva halvupprört om vuxna män som kastar handskar och slåss på en hockeyrink, herregud, hur många spaltkilometer pratar vi om här? Finns det verkligen något att tillägga? Frågan lever, men är kanske snarast en annan: Varför brakar vi inte in genom den vidöppna dörren allihop, samtidigt?

Jag sitter i alla fall där, helt perplex. Oktober 2021. Peter Holland får en liten knuff av Luleås Fredrik Styrman (Situationsrummet skriver i sin anmälan till disciplinnämnden att det är en crosschecking, nja), och hockey är inte bara en tuff och hård sport, den är skittuff och den är stenhård, och vi gillar att den är skittuff och stenhård – Peter Holland slänger handskarna, tar tag i Styrmans hjälm, drar av den medvetet och börjar bearbeta honom med högern.

Det går sådär, så han byter grepp och hand, och nu träffar han med två hårda slag mot Fredrik Styrmans huvud och haka, som samtidigt går i backen. När han ligger ner med huvudet mot isen fortsätter Peter Holland att måtta slag.

”Det hettar till rejält dom två emellan”, säger kommentatorn Lena Sundqvist, och självklart får en stor del av hemmapubliken tuppjuck när Styrman går i isen.

Kommer ni ihåg bilderna från den 8:e ronden mellan Muhammad Ali och George Foreman i Kinshasa 1974 (Youtube givetvis)? ”The Rumble in the Jungle.” Bara sekunder återstår av ronden när Ali plötsligt kontrar, efter att ha stått och tagit emot i rond efter rond, Foreman ramlar, vinglar bakåt och faller och faller och vilken boxare i världen hade inte slagit två tre slag till när han är på väg ner? Muhammad Ali står helt lugnt och ser honom gå i golvet.

Det är i min värld det förmodligen största ögonblicket i sporthistorien.

Det är i någon form högst civiliserat. Muhammad Ali vet vad respekt är.

Jag mår direkt skitilla av Peter Hollands misshandel, ungefär lika illa som man skulle må om man såg det på krogen eller på gatan. Adrenalinet börjar pumpa, inte av upphetsning, men av rädsla.

Jag blir rädd när jag ser sådana människor.

”Det är fult”, ”det hör inte hemma här”, är några av kommentarerna i studion och i media efteråt. Det blir en avstängning, kanske flera matcher. Jag måste ändå erkänna att jag är förvånad över de lama reaktionerna från Hockeysverige. Hur många barn och ungdomar var det på Hovet i torsdag? Vad tycker den ”vanliga” hockeypubliken, stammisarna, fansen, de som håller upp hockeyn i Sverige? Något litet borde man väl höra?

Tycker alla att det är okej, så där i största allmänhet?

Vad skulle motsvarande straff bli efter ett sådant slagsmål på plan på Friends, på Ullevi, på Örjans Vall? Skulle han eller hon någonsin stå på en svensk fotbollsplan igen?

Vi har haft några fall uppe i våra domstolar tidigare, som 2015 då Röglespelaren Jakob Lilja slog sin klubba i nacken på Malmös Jens Olsson under lagens möte i hockeyallsvenskan. Lilja dömdes för misshandel i både tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

Italienaren Thomas Larkin friades så sent som för bara en vecka sedan av tingsrätten i Gävle efter en tackling/pååkning på Brynäs kanadensare Daniel Paille 2017. Paille avslutade karriären därefter och har efter två tre år enligt egen utsago hämtat sig sisådär.

Jag vet att det är lite som att sitta ensam och ropa rakt ut i universum: ”Is there anybody out there?” När ska hockeysporten markera att det inte bara är ett regelbrott att slå någon medvetslös på rinken med knytnävarna – utan rent av tabu, som i alla andra sporter?

