Johan Croneman: Nattmanglingarna från Australian Open är outplånliga idrottsminnen

Det är lite speciellt att sitta uppe på natten och titta på direktsänd sport. Det är Super Bowl från USA i helgen, till exempel.

Det är en alldeles särskild känsla att dessutom sitta helt ensam på natten och titta på direktsänd sport. Alla andra sover i lägenheten, och i kvarteret och i hela landet tycks det.

Man kikar ut genom köksfönstret, man ser att det plötsligt och lite försiktigt tänds upp i några andra lägenheter i området.

Härligt, vi är några stycken, jag är inte den ende.

Mobillarmet har precis gått hos ett stort antal likasinnade, vi har alla stapplat upp, pinkat, satt på tv:n och vattenkokaren, gjort kaffe, kanske lite rostat bröd.

Två natt-OS ligger framför oss, sommar-OS i Japan 21 juli kommande sommar, följt av Paralympics en månad senare, och ytterligare ett drygt halvår senare blir det ännu mer nattvak med vinter-OS i Kina med start den 4 februari.

Skulle väl inte vilja påstå att det kräver särskilt mycket planering, eftersom man lugnt kan fuska sig igenom efterhandssändningarna hela dagen efter – men det är ju inte alls samma sak. Livekänslan, nattkänslan och gemensamhetskänslan är stark vid 04.30 i gryningen när man ser en direktsänd OS-semifinal i curling, en skidstafett för damer, man har kanske till och med masat och hasat sig upp för avgörandet i rodel klockan 02.20…?

Skall ju erkänna att det blev mycket direktsänd radio nattetid under slutet av 60-talet och början av 70-talet. De var alltid på plats, alltid direkt. Alltid bäst. Mini-Stellans VM-final 1971 i Nagoya, direktsänt av en magiskt bra Mats Strandberg, där Stellan Bengtsson som 18-åring vinner VM-titeln i pingis och slår japanen Shigeo Itoh.

Det var nog bland det jävligaste man hade – hört.

Den andra Canada Cup-finalen 1984 såg jag med en nyvunnen norsk kompis mitt i natten i min etta i Johanneberg i Göteborg. Vi träffades på ett tåg nånstans i Västtyskland, hade sällskap till Göteborg (han skulle till Oslo men ville också se matchen och hängde på), Sverige låg under med 1–5 efter första, norrbaggen drog, upphämtningen till 5–6 var dramatisk, men hopplös.

Jag lånade ut rätt mycket stålar till norrmannen så han skulle komma hem till Norge och få lite krubb, såg inte röken av vare sig honom eller stålarna.

Nattmanglingarna från Australian Open och US Open i tennis under 80-talet, särskilt under -88, är ju outplånliga nattliga idrottsminnen. När två svenskar (Edberg & Wilander) vann alla de fyra stora grand slam-titlarna och Sverige hade tio spelare bland världens 50 bästa.

Särskilt Australian Open i Melbourne fick ju inte sällan karaktären av ett svenskt tennis-SM, med massor av gapande svenska backpackers på läktarna.

Och jag säger bara Mikael Pernfors. Han dök upp från ingenstans, gick till final i Franska öppna 1986 och pressade sedan Pat Cash till en femsetare i den avgörande och femte matchen, Davis Cup-final, på bortaplan. Pernfors hade 2–0 i set och spelade som i trans. Det blev en lång natt, och en lång morgon. Svårt att sova efter en sådan nattmangling och en sådan blytung förlust…

Störst någonsin när det gäller sport-tv mitt i natten var nog ändå när Mats Wilander blev världsetta för första gången och manövrerade ut Ivan Lendl i en av historiens mest spännande tennisfinaler någonsin. Efter 4 timmar och 54 minuter (den längsta matchen i US Opens historia fram till 2012) sträckte Mats armarna upp mot New York-skyn, och lyssnade man ut genom det halvöppna fönstret kunde man höra öar av jubel över hela stan, hela landet. Det var som om budkaveln gått.

Super Bowl, natt mot måndag alltså. Tampa Bay Buccaneers mot Kansas City Chiefs. Tom Brady mot Patrick Mahomes. Det mötet vill man ju bara inte missa. De skall släppa in 25.000 på läktarna också. Otroligt.

