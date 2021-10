Johan Croneman: Netflix serie får en att fundera på om ”ren idrott” existerar

Netflixserien ”Bad sport” blandar sport med krim, och det blir i flera fall mycket sevärt. Nu behöver man kanske inte ytterligare vatten på sin kvarn när det kommer till idrott, fusk, fixade matcher etcetera, ibland känner vi kanske att vi snart inte vill veta mera. De flesta avsnitten i serien är också rätt sorgliga när det kommer till syndabockarna själva, och den kollektiva uppgivenheten har väl många av oss blivit en ofrivillig del av, eller åtminstone tangerat, under senare år. Existerar ”ren idrott” längre. Och vad är det?

De stora pengarna lockar till sig lycksökare, folk med ”idéer” – och här finns alltid människor som drömmer om pengar, snabba klipp, en enkel biljett ut ur fattigdomen.

”Bad sport” består av sex timslånga dokumentärer, den bästa tycker jag nog är seriens första avsnitt, ”Hope schemes”, en matchfixningsskandal inom den amerikanska collegebasketen som avslöjades i mitten av 1990-talet.

Det är en stark berättelse om hur unga börslejon, med ohälsosamt mycket kontanter, utnyttjar unga idrottsmän helt utan pengar för att lura systemet, sko sig på ett till synes kassaskåpssäkert sätt och samtidigt får utlopp för sitt nyckfulla gamblande på jakt efter den ultimata adrenalinkicken med att spela högt, farligt, på gränsen.

Collegebasket i USA är en megaindustri som omsätter miljarder dollar. Arizona state university har i början av 90-talet ett lag i lingonserien som ingen bryr sig om, när en ny tränare plötsligt lyckas scouta och rekrytera några riktiga ess som snart kommer att förändra hela universitetets status. Skolans rykte putsas, man lockar till sig bättre studenter, större bidragsgivare etc.

Collegeidrotten är som sagt en miljardindustri, men spelarna får på sin höjd ett collegestipendie och eventuellt också ett litet ekonomiskt bidrag att leva på under sina studieår. När supertalangen och pointguarden Stevin Hedake Smith, direkt från slummen till stjärnstatus på campus, sätts in i spelvärlden av sin klasskamrat så gror tanken rätt snart.

Ett av de populäraste spelen på just basketboll är olika typer av så kallade handikappsystem (som också vuxit enormt mycket i Sverige de senast åren). Det finns många varianter att spela på, i det aktuella fallet spelar de på att laget till exempel skall vinna, men inte med mer än sex poäng, eller till exempel förlora, men inte med fler än fyra.

I Arizona state betyder pointguarden allt, Stevin Hedake Smith styr spelet med järnhand – och han har dessutom en kompis med sig som hjälper till att uppnå det rätta resultatet.

I Las Vegas går en av ”investerarna” i den fixade matchen omkring och satsar miljonerna, men måste ta hjälp av en grupp kumpaner, eftersom man högst kan satsa drygt 9 000 dollar per bet. De satsar vid tillfälle fem miljoner dollar!

Det rullar på fint under en period, men girigheten kan som bekant döda den bäste. De sträcker sig lite för långt, efter lite för mycket, snart börjar rykten gå, snart kommer riktiga kriminella in i leken, en journalist börjar dra i trådarna – snart har en hel grupp av unga lovande spelare, unga affärsmän och unga entreprenörer gått rätt in i kaklet och fått sina liv förstörda.

Det är rätt komplicerade system av intressenter, pengar, satsningar – men det är samtidigt också oerhört lätt och simpelt, och sporten och sporterna är så otroligt lättpåverkade. Spelbolag och kontrollanter har hyggliga varningssystem, men som sagt: Håller man girigheten på avstånd så är en enstaka matchfixning starkt lockande för de flesta spelare.

Matchfixning förekommer förmodligen i Sverige varje vecka, i någon sport, i någon form. Man köper domare, spelare, man köper lojaliteter, man köper någons skulder, man pressar, man trycker på.

Matchfixningen är redan över oss – alla.

