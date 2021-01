Johan Croneman: Norrmännen kunde bara ”seier'n är vår” – men tog ingen medalj

Ni som varken gillar skridsko eller nostalgi skall nog sluta läsa redan här.

Jag hade för någon vecka sedan, helt i förbifarten, noterat att det var EM i skridskor. Herrar. Distans. Fick inte missa.

Satt förmodligen i stället och såg någon rafflande Premier League-match mellan Burnley-Southampton eller något nervkittlande skidskyttelopp från nån vinterhåla i Mellaneuropa.

Ponera att jag gick ut på stan och frågade folk på Drottninggatan i Stockholm och undrade om de vet vem Nils van der Poel är – hur många skulle ha en aning? På hundra försök.

Man skulle ju hoppas på en (1) i alla fall. ”Låter ju lite holländskt, kan han ha varit målare, konstnär…?”

Nils van der Poel har i år gjort den sjätte bästa tiden genom tiderna på 10.000 meter. Berättar för en hyggligt sportintresserad vän. ”Ah, slog han äntligen Jonny Danielsson gamla rekord.”

”Nej, inte 10.000 meter löpning, jag pratar skridsko! EM på skridskor i förra veckan.”

”Jaså, bra gjort, visste inte att det fortfarande fanns nån svensk som stod på skridskor i något mästerskap. Nils von Polen, hette han så?”

Jag har aldrig förstått vad Ulf Lundell menade med klassikern att ”en inställd spelning är också en spelning”, men jag tänkte nog ändå ungefär på samma sätt om mitt missade skridsko-EM. Jag fick ju i alla fall anledning att tänka på alla andra EM och VM jag sett framför tv:n i mitt liv. Ja, från 1963 och en 15 år framåt i tiden.

Jag säger ett fullt Ullevi och ni tänker Håkan Hellström? Jag tänker 70.000 på Ullevi under två dagar i februari 1971. Skridsko-VM i Göteborg. Göran Claesson tog silver och det bokstavligt talat kokade. Ni som inte var med måste också tänka er minst 10.000 galna holländare och 10.000 mer än fanatiska norrmän bland de 70.000. Holländarna sjöng oavbrutet, när de inte samtidigt blåste i sådana där jäkla tryckluftshorn. Den enda sång norrbaggarna kunde var ”Seier'n er vår” och den fick de i alla fall just det här året sätta i halsen. De åkte hem utan någon sammanlagd medalj.

Jag satt som sagt som klistrad från i alla fall åttaårsåldern 1963 när Jonny Nilsson rätt överraskande blev världsmästare i Karuizawa i Japan och slog tre världsrekord. Det kan ju knappast ha gått direkt i tv, men de där bilderna när Jonny plogar sig fram till titeln (det snöade något alldeles fruktansvärt och man såg bara åkarna på själva upploppet), de har etsat sig fast för alltid.

Jag köpte samma år ett tidtagarur för mina första pengar från mitt första sommarjobb: Potatisplockning på Bjärehalvön. Ett tyskt Hanhart, helt otroligt, man kunde knäppa sina egna varvtider och skriva upp dem i ett kollegieblock och JÄMFÖRA alla åkare. Tekniken gjorde i hisnande fart intåg i mitt liv. Det kunde till och med mäta tiondelar!

Andra helgen i februari är det dags att skippa invanda ”Vinterstudion” och invanda rutiner och i stället boka in Viaplay, VM på skridskor, live från Thialf i Heerenveen. Med gamle världsmästaren Tomas Gustafson som kommentator! Det råder i skrivande stund viss osäkerhet om Nils van der Poels medverkan. Han måste förmodligen kvala in efter ett två år långt uppehåll från skridskon. Vad han gjort under tiden? Han utbildade sig till jägarsoldat på K4 i Arvidsjaur, en av de hårdaste utbildningarna som finns i Sverige. (Läs Lars Grimlunds utmärkta intervju med Nils van der Poel här i DN den 18 januari.)

Holland ja, Nils van der Poel har givetvis rötter i skridskons hemland, farfar var ursprungligen från Nederländerna.

Min favoritåkare genom alla tider: holländaren Kees Verkerk. Han blev sammanlagd världsmästare både 1966 och 1967. På den tiden då alla åkte allt: 500, 1.500, 5.000 och 10.000 meter. VM i skridskor var i alla fall bättre förr!

