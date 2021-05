Johan Croneman: Oförskämt när Rakell ställdes till svars av SVT

Jag har nog aldrig tidigare i mitt idrottsliv sett ett mer övergivet och förvirrat Tre Kronor än det som stod på blålinjen och hängde över klubborna med totalt tomma ansiktsuttryck efter matchen mot Tjeckien.

Jag har nog heller aldrig tyckt så synd om ett hockeylandslag. Det var som om historien valt ut just de här spelarna för just det här fiaskot, och de förbannade förmodligen den stund de hade sagt ja till att vara med just denna gång.

Vi har kanske sett värre misslyckanden än det här till och med, men den där tabellen de envisades med att visa gång på gång i tv-rutan var ju nästan både osannolik, ofattbar, sorglig och komisk. På samma gång.

Sist låg Sverige. Före oss låg Belarus, Danmark och, herre min skapare, Storbritannien! Långt före oss låg Slovakien och Schweiz.

Tidernas mest övergivna spelare intervjuades sedan i SVT, Rickard Rakell och Oscar Lindberg, vad skulle de säga? ”Vilket ansvar har du för förlusten”, frågade man Rakell. Jag tycker det var både okänsligt och halvt oförskämt. Var det just han som skulle skuldläggas?

Vi var många som undrade var förbundskaptenen Johan Garpenlöv tagit vägen? Han var i alla fall inte i SVT. Var han inte tillgänglig för ett studiosnack? Ville han inte? Kunde han inte? Coronareglerna var förklaringen, och det var kanske bäst så.

Johan Garpenlöv fick svidande kritik i SVT för sitt sätt att coacha laget i tredje perioden, och särskilt de sista tre minuterna när han tog målvakten.

Han såg också oerhört stressad ut i båset, vilket nog dessvärre kan ha smittat av sig på spelarna. Coronareglerna fick därefter konsekvenser för både tittarna och journalistiken.

Vid tv-apparaterna undrade vi varför Garpenlöv inte skyndat till SVT:s utsända för att ta på sig hela ansvaret, det kändes riktigt orättvist att spelarna själva skulle få ta första smällen.

”Det är den största hockeysatsningen vi på SVT någonsin gjort och vi ser fram emot att välkomna i stort sett hela svenska folket till SVT under dessa veckor”, sade SVT:s sportchef Åsa Edlund Jönsson strax innan mästerskapen.

Jag har fått drösvis med mejl om meningen med att sända varenda VM-match, Danmark–Storbritannien, Lettland–Italien, till exempel. Tv-tittarna fattar inte vitsen, och det gör väl inte jag heller. Man undrar också vilken den journalistiska bedömningen varit – eller inte? Man sänder för att man kan och för att man får, inga journalistiska överväganden över huvud taget alltså.

I Aftonbladet stod i veckan att läsa att ”över två miljoner såg ödesmatchen” mot Schweiz. Det var SVT-sportens chef Åsa Edlund Jönsson som var ute och bollade lite hemmasnickrade tittarsiffror, nu pratade hon plötsligt inte antal tittare utan om räckvidd (?), och den var två miljoner. Sedan adderade hon till detta 300.000 starter på SVT Play.

Enligt mms, det mätinstrument som alla i branschen lutar sig emot, sågs Sverige-Schweiz av en miljon tittare, och då skall vi ha klart för oss att även mms mätningar får kritik för vissa glädjekalkyler. Mäta tv-tittande är väldigt knepigt. Mms hävdade till exempel att Ryssland-Danmark hade 254.000 tittare den 26 maj. Tror någon på det? Knappast.

På public service kan man inte heller fara runt med den typen av bluffstatistik bara för att motivera sina sändningar, skärp er.

Johan Croneman: Ishockey-VM i juni – hur blev det så här?