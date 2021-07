Johan Croneman: OS-reklam till döds – stärker det varumärkena?

Jag blev hånad i veckan. Läsare, kollegor, tittare, vänner och ovänner. Det är varken första eller sista gången - det får jag verkligen hoppas. I min förra lördagskrönika skrev jag på uppstuds från Discoverys första invigningsdag från spelen i Tokyo, det var en bra start tyckte jag - när sedan Discoverys sändningar allt eftersom veckan gick fick alltmer kritik hette det att jag hade ”tokhyllat Discovery”.

Inte riktigt så.

Det finns risker med dagspresskritik, den är snarare skriven i vatten än i sten.

När jag nu tittar tillbaka på den första veckans sändningar finns det bara ett ord: Förbryllad. Inte särskilt förvånad.

Finns det någon som har förstått hur man får en daglig överblick över Discoverys sändningar? Det är ett enormt komplext tv-plockepinn av kanaler, sammandrag, studiosänt, direktsänt, best of idag, ”Svenskkollen”, ”Blågula repriser”, ”Dagens snackisar”, ”Nattsvepet” etc, etc.

Huvudsändningar ”utan avbrott”, huvudsändningar ”med avbrott” - många huvudsändningar med totala sammanbrott. En del utan kommentatorer. Minisammandrag som ser ut och låter som musikvideor från mitten av 80-talet. De flesta hellre är bra, som man också sade på den tiden.

Lyckas man inte fly in i en huvudsändning ”utan avbrott” blir man så dränkt i reklam att man sakta går mot botten utan möjlighet att kravla sig upp till ytan.

Det är verkligen reklam till döds – och det mest obegripliga är väl att de betalande annonsörerna är övertygade om att den stärker deras varumärken. Jag skulle inte vara så tvärsäker på det längre. Reklamtröttheten bland tittarna är monumental.

Discovery har givetvis ett kanonläge att på kvällen, på bästa sändningstid, diskutera, analysera, beskriva, berätta i sitt OS-magasin, ”OS-kväll med Almenäs” (när blev vi förresten ”Almenäs” med henne?).

Det är ett klassiskt journalistiskt haveri.

De lyckas tramsa bort exakt allting, hela OS-känslan, hela stämningen, hela möjligheten, som sagt, att verkligen visa att Discovery har på fötterna. När det inte är trams så är det flams, Jessica Almenäs är tyvärr ett öppet mål för en tv-kritiker, av alla Sveriges tunga duktiga sportankare så tyckte Discovery att just hon var det självklara sportjournalistiska valet? Förbryllad är ordet.

Patrick Ekwall har jag sagt mitt om i Dagens Nyheter, med undantag från ett sista ps, också riktat till Discoverys sportsliga ledning: Är det ett lekprogram han gör alldeles för sig själv, vid sidan av, ett program i programmet? Lite nyskapande meta-tv? En urfånig lista som spårade ut redan Dag 1, Ekwall och Almenäs skall här ”visa kemi” är det tänkt.

Det är mer fysik, grimaser, narrar, kostymer, färger, spelade skratt. Noll journalistisk trovärdighet. Den sålde Discovery på sommarrean för halva priset.

I nästa sekund sitter Patrick Ekwall gravallvarlig som ett orakel och pratar om psykisk ohälsa. ”Nu måste vi ta detta på allvar, det har blivit för stor press på idrottsmännen” - för att i nästa andetag beskriva en svensk deltagares insats som rakt av: ”Ett fiasko”. Punkt. Slut. Känn ingen press.

En dryg vecka kvar, hur gör ni för att stå ut med att de olympiska spelen blivit televiserad buskis?

Jag kunde inte somna förrän långt in mot morgonen. Tröstade mig med den otroligt fina vackra (ja, lite tillrättalagda) dokumentären om Alex Ferguson. Stört rörande också, särskilt för oss som inte gillar att tjuta så mycket. Vilken makalös karriär! Vilken historia, vilken klassresa. Och han bär det liksom utanpå sig själv, hela tiden. Faktiskt. Ni måste se den: ”Sir Alex Ferguson: Never give in” (Viaplay).