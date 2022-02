Johan Croneman: Discovery borde köpt journalistisk kompetens också

Jag tror att Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman talade för många av oss när han häromdagen i sitt nyhetsbrev skrev att ”ett vinter-OS i en snöfattig kinesisk bubbla i en tv-kanal utan vintersporttraditioner blir inte ett OS på riktigt”.

Jag tror aldrig någonsin jag ägnat så lite tid, lust och energi åt ett vinter-OS.

Man gör kanske klokt i att inte dela ut alltför många tvärsäkra betyg, getingar och snytingar när vi avverkat blott halva vinter-OS i Peking. Att Discovery saknar både traditionen och rutinen befarade kanske många, att de under många sändningar visat att de fortfarande helt saknar journalistisk kompetens kom ändå som en liten överraskning. Att det var så illa. De har lagt miljarder på sändningsrättigheterna, de hade nog gjort klokt i att köpa också den kompetens de saknar.

Nu är det ju som så att varenda svensk Vinterstudio-älskare, och de är många, per automatik avskyr allt som inte är Hård, Pops och SVT (jag kan lova er att mejlkorgen varje morgon fylls på med högljudda klagomål), men redan efter ett halvt vinter-OS kan man nog konstatera att kommersiella Viasat och Viaplay under sitt enda vinter-OS 2014 i Sotji gjorde betydligt bättre ifrån sig än Discovery lyckats med under sina två senaste.

Efter OS i Pyeongchang 2018 skrev jag i denna tidning: ”När Viasat tog över OS-sändningarna efter SVT:s mångåriga (och mot slutet långrandiga och långtråkiga bevakning, särskilt längdbevakningen), trodde man det var slutet – Viasat satsade på kvalitet och vann en storseger i Sotji 2014. Discovery, Kanal 5 och Eurosport har satsat på en lattjolajbanlåda, och om de mot slutet kan kravla sig upp från ett F till ett i E i betyg får nog det ses som en ren OS-bragd.”

Jag var sannerligen inte ensam i den kritiken.

Discovery slog ifrån sig, men sade att ”vi lyssnar”. Hur många minuter har man ägnat sig åt uppriktig självkritik under de fyra år som gått? Uppenbarligen inte särskilt många.

Det var rätt många som hörde av sig efter ett tillfälligt ljudavbrott under en av skidsändningarna i veckan, de menade: ”Jonas Karlsson fick hoppa in och kommentera direktsändningen från studion, och man satt och önskade att ljudavbrottet skulle hålla i sig under resten av OS. Äntligen fick vi någon som hade koll.”

Nu var ju inte de svenska skidåkarna särskilt framgångsrika på herrarnas 15 kilometer klassisk åkning på fredagen, men man kunde ju ändå tycka att kommentatorerna Petter Barrling och Peter Larsson skulle ha lite koll på svenskarna (skyllde på tekniska problem), och när det kommer upp tider och placeringar från 1,8 kilometer och de säger att ”här är ställningen efter 15 kilometer” då låter det kanske som en banal felsägning, men är egentligen ett tydligt tecken på att varken Discovery eller kommentatorerna riktigt bryr sig.

Det finns givetvis kompetens och rutin på sina håll och kanter i Discoverys egen trupp, men det är för tunt. OS-hockeyn har kanske aldrig någonsin tidigare känts så utspädd och oinspirerande, men jag ryckte faktiskt upp mig en smula så fort jag fick syn på Peter Forsberg i hockeystudion. Han är kanske inget mirakel till expertkommentator, men han är helt otvungen i sin roll, erfarenheten från isen går inte att klaga på och han är väldigt allround i sitt sport- och OS-intresse. Jag hör honom gärna sitta med som sidekick till både skidskytte, alpint och curling till exempel, jag tror han kan tillföra något i alla grenar med sin direkthet och sin oräddhet.

Givetvis gick han och fick covid efter premiärsändningen – tillbaka först i mitten av sista OS-veckan. Ett av de sista OS-hoppen som försvann?

”OS-kväll med Almenäs” (och Ekwall) är ett sportjournalistiskt haveri i repris, men den öppna dörren har jag sparkat in så många gånger nu att någon annan nog bör ta vid. Grattis.

