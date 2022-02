Johan Croneman: Politik och idrott sitter ihop – men det blir väl snart match igen

Skriva om sport i tv – hur känns det i dag? Två dagar efter att Ryssland invaderat Ukraina, och Europa ännu en gång riskerar att kastas in i ett fullskaligt förödande storkrig.

Det känns mer än meningslöst. Anthony Elanga hoppade in och kvitterade i slutminuterna mot Atletico Madrid borta i onsdags. Stort! Det diskuterades ivrigt i studion efteråt om han nu inte bara måste in i landslagselvan. Det var en helt vanlig, vardaglig C More-kväll med Champions League.

De ryska styrkorna började förmodligen röra på sig redan innan sändningen var över.

Ryssland kommer givetvis att drabbas av de starkaste ekonomiska sanktionerna man kan tänka sig, nästa steg är en militär konfrontation.

Idrottssanktionerna från omvärlden lär likaså bli förödande för rysk idrott och ryska idrottsmän. Modiga ryska idrottare har protesterat på sociala medier mot sitt lands aggressiva krig, men Ryssland är ett enormt land och Svenska Yle rapporterade om ett samtal de haft med den finske målvakten, nykorade OS-mästaren, Frans Tuohimaa, som på torsdagen satt i en spelarbuss med sitt lag Neftechimik Nizjnekamsk för match borta mot Kazan. Han berättar att spelarna följer nyheterna men de flesta ryska lagkamraterna verkade rätt oberörda. ”Jag vet att man i Finland pratar om ett stort krig, i ryska medier pratar man mer om det som en mindre militär operation.”

Hösten 1941 var det den tyska armén som ryckte in i Ukraina, ett utrotningskrig världen aldrig sett maken till tog sin början. I slutet av september hade tyskarna intagit Kiev, och under två dagar samlade en tysk Einsatzgrupp ihop alla de ukrainska judar de kunde hitta – 33 000 sköts och kastades ner i ravinen Babij Jar.

Veckan därpå, den 5 oktober 1941, möttes Sverige och Nazityskland i fotboll på ett fullsatt Stockholms stadion. Kung Gustav V var där med kronprins Gustaf Adolf, statsminister Per-Albin Hansson givetvis, de var nere på plan och hälsade på spelarna. Kända svenska skådespelare fanns på plats, Sickan Carlsson och Åke Söderblom till exempel.

Sverige vann, 4–2. Stor glädje. Realpolitik.

Man kan ju så här 80 år senare säga att man inte visste, påstå att ingen över huvud taget visste, och inga sociala medier och inga satellitbilder fanns ju. Typ.

Jag har alltid ansett att politik och idrott inte bara hör ihop utan snarare sitter ihop. För bara en vecka sedan kunde den råcyniska idrottsvärlden tävla om OS-medaljer i ett land som förföljer, fängslar och dödar politiska motståndare och oppositionella. Det var okej ändå. Qatar-VM? Halvokej. Idrottsvärlden styrs som bekant inte längre av några olympiska amatörregler, det är en industri bland andra industrier, och allt går att köpas för pengar.

Någon internationell idrott i Ryssland lär (väl?) inte komma ifråga på bra länge, men är man klok tar man ingenting för givet vid den här tidpunkten, ingen vet något om hur det hela kan utvecklas eller eskalera. Eller sluta.

Och då blir det väl match igen?

Vi spelade förresten en ny match mot Tyskland borta i september 1942, på Olympiastadion i Berlin. Ungefär samtidigt som tyskarnas fjärde pansararmé tog sig in i Stalingrads förstäder.

Efter Stalingrad var det slut på bollspelandet med tyskarna. Krigets vindar hade vänt.

Jag vet inte hur många svenska fotbolls- och hockeyproffs vi har i Ryssland, men det är rätt många – vilka krav kan vi ställa på dem? Att de bryter sina kontrakt och åker hem?

Jag letar upp en dokumentärfilm om Wayne Rooney på Amazon Prime, den verkar mer än sevärd – jag orkar en kvart, känner ingen glädje över huvud taget, bara djup oro. Vad gör vi när till och med världens förnämsta verklighetsflykt, några timmars sport, inte längre funkar?

