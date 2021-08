Johan Croneman: Spelarna är rent magiska i sina stolar

Första gången jag fick upp ögonen för rullstolsrugby var när jag för några år sedan såg Henry-Alex Rubins och Dana Adam Shapiros Oscarsnominerade dokumentärfilm ”Murderball”. En underbar film om sporten i allmänhet och rivaliteten mellan USA och Kanada i synnerhet – höjdpunkten är deras möte i Paralympics i Aten 2004. Ja, ”Murderball” handlar ju också om att leva med en allvarlig funktionsnedsättning, hur livet i flera av dessa killars liv såg ut innan, under och efter sina traumatiska olyckor (några har givetvis fötts med sin funktionsnedsättning) – och hur de slagit sig tillbaka till livet, hur de fått slita förtvivlat med sitt underläge och brottats med fördomar och föreställningar.

En av huvudpersonerna i filmen säger: ”I'm a guy in a chair. Jag är precis som ni, förutom att jag sitter ner.”

SVT:s koncentrerade sändningar från Paralympics är bättre producerade än Discoverys haveri-OS från Tokyo, och det är framför allt skönt med en journalistisk värdering av materialet. Det finns verkligen inget värde i att sända allt, rubbet – bara för att man kan. Jag har följt pingisen hittills, och jag kommer följa de flesta sändningarna från rullstolsrugbyn.

Det är en stenhård, otroligt tuff kontaktsport, där man tacklar och blockerar och delar ut smällar så att stolarna välter. Jag tror inte det krävs så mycket när det gäller bollsinne (men det är givetvis bra att ha), däremot krävs det både spelsinne och taktiskt kunnande, och de är rent magiska i sina stolar. De har fantastik teknik, snabbhet krävs i både kropp och tanke. Det smäller som sagt på bra. Hela tiden.

I helgen blir det semifinaler och final, ge nu sporten en chans.

Croneman om rullstolsrugby: ”Det smäller som sagt på bra. Hela tiden.” Foto: Charly Triballeau/AFP

Har ni sett fram emot Champions League? Det blir att hosta upp mer pengar till nytt/utökat abonnemang på C More. I alla fall om du till exempel har tecknat abonnemang via Com Hem/Telia. Och det är många som har.

Det spelar ingen roll om du redan är premiumkund eller guldkund, vad allt det nu heter – C More vill ha mer. Ytterligare en avgift lagd på en annan avgift. På Viasat, som fram till och med vårsäsongen hade rättigheterna, rymdes Champions League och Premier League inom deras motsvarande premiumpaket. Utan extra, utökat abonnemang. Och utan att kunden behövde betala mer.

I torsdags hade de till och med låst in lottningen (!) till Champions League, man kan riktigt se hur snålvattnet rinner till på räknenissarna på C More. Lottningen fick man i stället strömma på Fotbollskanalen. Man kan också uttrycka sig över hur C More hanterat detta med lite mera färg och i lite hårdare ordalag: Värdelöst, uruselt. På C Mores hemsida står det också att man skall kontakta dem som man tecknat abonnemang med, till exempel Com Hem eller Tele2. Men där säger man att man inte får teckna sådana tjänster.

Hmm. Vädra ert missnöje med C More, och mejla mig sedan och berätta hur det går/gått. Konsumentmakt. Nu.

Till skillnad från många andra var jag inget stort Tommy Engstrand-fan. I alla fall inte efter det att han lämnat Sportradion – där var han lysande under långa perioder. Och som deras chef fick han dessutom Stora Journalistpriset 1984. Men: På Viasat kan du nu hitta 15 avsnitt av hans intervjuserie som han gjorde för kanalen, med start 2006. Det blev hela 80 program, Viasat har valt ut 15 som nu finns att titta på – och det är riktigt bra. Tommy Engstrand är snäll, positiv, mycket ”sportig” och mycket kompis med sina intervjuobjekt, men han är också listig och bränner då och då av överraskande tuffa frågor – med ett leende. Smart. Sevärt.

