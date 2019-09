Johan Croneman: Stor risk att Discovery letar i SVT:s vaxkabinett efter någon ”folkkär”

C More gör just nu både de bästa svenska fotbollssändningarna (allsvenskan) och de bästa hockeysändningarna (SHL och hockeyallsvenskan).

Man kan nog inte säga att konkurrensen är mördande för tillfället men när det gäller till exempel fotbollssändningarna funderar man ju skarpt på hur Kanal 5 och Eurosport ska lyckas steppa upp och hålla kvalitén från och med nästa år då de tar över de allsvenska rättigheterna.

Discovery har lagt en dryg halv miljard på dessa rättigheter, och tittar man på den nuvarande uppställningen i deras fotbollsstudio blir man inte direkt imponerad. De måste nog upp med plånboken och köpa lite ytterligare kompetens. Eller rätt mycket.

I deras Europa League-studio står visserligen rutinerade Tommy Åström, men det sprakar inte precis om honom för tillfället, och Simon Bank är en av de bästa – på att skriva – och Henok Goitom är förmodligen ett fynd (alla älskar Henok Goitom) om man bara lyckas få honom att koppla av en smula, men han kan väl knappast vara aktuell nästa år som både allsvensk spelare i AIK och expert i den allsvenska studion…?

Karin Frick kommer förmodligen alternera med Tommy Åström som ankare, men där Tommy Åström ser ut att bara vilja stöka över kvällen ägnar Karin Frick onödigt med tid åt att få det att kännas trevligt – och hon är lite av en expert på att snacka upp även den mest mediokra match.

Simon Bank är som sagt en kunskapskälla och en sanningssägare, om än mycket modest och saklig (han är verkligen inte tråkig – men kan det ändå inte se ut så rätt ofta…?).

De har en grannlaga uppgift framför sig, ledningen på Discovery. Har de tillräckligt med mod för att göra den ommöblering och de rekryteringar som krävs?

Vi som verkligen är hängivna allsvenskan är rätt kräsna, och det räcker inte med att de som ska bevaka vår älskade serie bara vet lika mycket, eller snäppet mer än vi själva, vi kräver mycket mer.

Risken är nog överhängande att Discovery laddar på med några fläskigt kommersiella namn, och låter kompetensen komma i andra rummet.

Kanske går de in i SVT:s vaxkabinett och dammar av några av de ”folkkära”?

Daniel Nannskog har ju inte sagt en enda vettig sak om allsvenskan de senaste fyra åren (”Elfsborg spelar ju alltid trevlig fotboll”), men risken finns att en som Nannskog passar in på Discoverys profiltänk. För SVT:s tittare vore det en skänk från ovan om Nannskog sade upp kontraktet, annars är det precis exakt det som SVT borde göra: Skaffa sig en riktig expert på allsvenskan.

Hockeytorsdag på CMore har dragit i gång samtidigt med SHL-säsongen – och det är riktigt bra i år också. De har en kollektiv förmåga att plocka fram detaljer som deras fotbollskollegor mycket sällan är i närheten av. Hockeyklyschorna är säkert överlägset fler än fotbollens diton, men när det gäller små avgörande enskildheter så är CMores hockeyfolk oslagbara. De kan ta fram förstoringsglasen och grotta ner sig i småsaker som vi inte ens visste fanns.

Petter Rönnqvist och Johan Tornberg satt i veckan i Hockeytorsdags studio och de var suveräna i att ta oss med in i spelets grundanatomi. Underskattningen av tittarnas kunskapsnivå är allmänt utbredd i mediet – Rönnqvist & Tornberg pratar med likasinnade och det blir fantastiskt bra tv.

Niklas Wikegård finns givetvis fortfarande med, och han är snart oumbärlig för hockeybevakningen. Han (och hans arbetsgivare) är inte längre i något trängande behov att han ska spela clown (det är några år sedan), och han får även i år en egen halvtimme till ett personligt möte med aktuell hockeyprofil.

Han skulle behöva lite hjälp med att styra upp de där samtalen. De är både som bäst och sämst när han kommer ner på polarnivå med de intervjuade; tonen är perfekt, men Niklas Wikegård gör också halt när det hettar till – för att inte riskera stämningen. Ska det bli riktigt intressant måste han lite oftare använda sin raka, brutala, stil.

I torsdags träffade han före detta NHL-proffset Patrik Berglund, numera Djurgården, det blev rätt bra – men så fort det blev skarpt läge kring Berglunds (egentliga) skäl till uppbrottet från NHL så backade Niklas Wikegård. Det var ju det vi ville veta mest av allt!

