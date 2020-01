Johan Croneman: SVT-sportens årskrönika var det slappaste jag sett i genren

De vanligaste orden från programledaren Yvette Hermundstad och hennes panel är: ”fantastiskt (x10)”, ja, allt är fantastiskt, när det nu inte är ”makalöst”, ”jättestarkt”, ”maffigt”, ”läckert”, ”otroligt” etcetera, etcetera.

Johanna Ojala, Maria Pietilä Holmner och Janne Andersson sitter i panelen, och jag är ledsen att säga det, men bryr jag mig för ett ögonblick om vad längdskidåkaren Johanna Ojala tycker om damernas fotbolls-VM? Eller herrarnas fotbollsår?

Nej, inte ett dyft.

Hon kan skidor, låt henne säga något om skidåkning.

Det är förmodligen ett jättesvårt jobb att balansera en relevant årskrönika värd namnet så att den passar de många och de flesta – att klippa ihop de svenska medaljframgångarna i sporter som fotboll, längdåkning, utförsåkning, simning, dressyr, innebandy och ishockey är däremot gjort på en kafferast.

Det kräver ingenting.

Visa er kompetens, SVT. Det här var bland det slappaste och slöaste man sett i årskrönikegenren – och allt var egentligen helt okommenterat. Och bilder utan en ram, utan en berättelse, saknar givetvis helt sitt sammanhang, ryckta ur sin kontext säger bilderna ingenting.

Många vill givetvis se de bästa bitarna av svenska framgångar (och låt dem få göra det för guds skull), men det har ju väldigt lite med sportåret som helhet att göra.

Jag hade definitivt föredragit en mer personligt hållen krönika (man satt ju nästan helt ogenerat och längtade efter Jonas Karlsson – som retat gallfeber på oss ibland), någon som kunde motivera sitt urval, sina minnen, och någon som inte hade ett så selektivt minne att de bara mindes blågula upplopp.

Vad är poängen?

Tänk om man skulle minnas det politiska året på samma sätt, och efter samma metod? Är alla sportjournalister på SVT-sporten ersatta med sportentusiaster och fans?

Jag hade till och med föredragit om ett antal av mina egna kollegor, sportkrönikörer i olika sammanhang, hade fått prata om året som gått – de minns definitivt frågorna de aldrig fick svar på, händelserna som fått dem att tvivla, de minns (också) en Max Hauke som under VM i Seefeld togs på bar gärning med en kanyl i armen under en blodtransfusion på sitt hotellrum. De minns svenska fotbollsfans som under året kollektivt tog strid med fotbollspamparna och polisen. Bara ett axplock.

Sportåret handlade också om den långdragna fackliga striden mellan damlandslaget och fotbollförbundet, om hela dam- och tjejidrottens kamp mot ojämlikhet och orättvisor. Hockeytjejernas långa strejk.

Charlotte Kalla som vågade stå upp emot spelbolagen.

Pengarna och sporten.

Zlatans kritik mot det vita landslaget.

Nej, SVT-sporten måste vara den ängsligaste och mest konflikträdda redaktionen i hela huset ute på Gärdet, för inte säga i hela landet.

Jämför man Viasats sändningar från junior-VM i ishockey med SVT:s så blir det också allt tydligare hur långt på efterkälken SVT hamnat. På Viasat pratar man oavbrutet initierat hockey, på SVT har Marie Lehmann, Dusan Umicevic, Mikael Renberg och Chris Härenstam helt kört fast i sina gamla manér. Och samma sak där: Sverige, Sverige, Sverige. Sport är lika med underhållning, och störst och bäst är underhållningen om det är blågult på isen.

När de skall snacka upp oss inför hockeykvarten mellan Kanada och Slovakien hamnar de till slut ändå med att prata om Sveriges match några timmar senare. ”Vad har vi för chanser”? ”Vilken slags match kan vi vänta oss”? Samma sak i paus mellan första och andra, och mellan andra och tredje: ”Hur går det mellan Sverige och Tjeckerna i kväll?”

En stor klocka på golvet räknar ner.

De feltolkar hela det svenska hockeyintresset. Igen. På samma sätt som de misstolkar hela svenska folkets syn på sportåret. Inga stryker sina tittare mer medhårs än SVT Sport. Så tröttande.