Johan Croneman: Tänk om allt inte blir som vanligt igen efter krisen?

Sportjournalister och sportkrönikörer har snart uttömt sina reservknäck, tömt sina idébanker, gjort sin femtioelfte nostalgilista över SHL:s bästa femma och allsvenskans sämsta nyförvärv och NHL:s gulligaste 18-åringar. Det finns inget mer att berätta. Snart har vi bara minnet kvar.

SVT kör Sveriges samtliga matcher från VM 1994, med studiosnack och hela medivitten.

Det låter kul. I fyra minuter.

Man kan titta ut över en tom ödslig arena och skriva om hur hopplöst ensamt det känns, och hur tomt livet är och hur stor vår kollektiva längtan summeras.

De flesta frågar sig. Blir det spel i maj, juni eller juli? Årskortet bränner i fickan.

Ja, en del klubbar, främst ute i Europa, framför allt de stora aktörerna i Premier League och La Liga, tycks redan (?) planera nya köp och försäljningar, det ryktets om priser och övergångar. Varje dag står det garanterat något gammalt och omtuggat om att Messi nu har bestämt sig. Flyttbilen lär stå på garageuppfarten. Gäsp.

Vi läser om permitteringar i Sverige och sänkta löner i klubbar över hela Europa, både små och stora aktörer måste se över finanserna med ”tillfälliga lösningar” men faktum är att många klubbar snart står inför sin ekonomiska ruin. På bloggen Osynliga handen har Kristof Vogel bland annat tittat på fordringarna som klubbarna har på varandra kors och tvärs, och det är fordringar som någonstans i räkenskaperna räknas in som tillgångar. Man gör transfers på kredit och det är lagen själva som står för krediten, inte bankerna.

Är det nu fotbollsbubblan spricker?

Vad händer när den ena klubben efter den andra plötsligt kräver in sina pengar, och vad händer när de skyldiga klubbarna inte kan betala?

Det sista jag hörde innan pandemin slog till var den ena historiska astronomiska transfersumman efter den andra. Nu pratar man möjliga övergångar på tre, fyra miljarder kronor – minns ni när vi tyckte det var sjukt, på gränsen till obehagligt, när spelare gick för 700-800 miljoner.

Nu snackar man alltså om tre tusen miljoner. Finns inget lag i världen som cashar upp dom pengarna. Man sätter sig i skuld, på ett eller annat finurligt (?!) vis.

Vi funderar som sagt över när det skall börjas spelas matcher igen, snart får nog frågan omformuleras: Vilka lag kommer att spela igen?

Och för att återvända till den inledande frågan: Blir något över huvud taget som förr. Och är det som sagt ens önskvärt?

Telia snodde nyligen åt sig Champions League-rättigheterna framför näsan på Viasat, som sänt sedan 1992. Telia lär ha betalt tre miljarder för sändningsrättigheterna i Sverige och Norge under tre år.

Tre miljarder.

Från 2021 går alltså Champions League i TV4 och på Cmore. Om det nu finns kvar som vi minns det.

Discovery bjöd som bekant över just TV4 och Cmore och norpade de allsvenska rättigheterna för de närmsta åren. En halv miljard var det tydligen värt - men just nu står man där med just ingenting av värde. Jag kan tänka mig att de är otåliga att komma igång, med eller utan publik, allt är bättre än inga sändningar alls.

Frågan är vad klubbarna och publiken säger. Alla vet ju att fotboll med publik och utan är två helt vitt skilda sporter. Och samtidigt: Hur många av oss kan inom en överskådlig framtid se oss ihopklämda på en proppfull ståplatsläktare, axel mot axel med idel okända? Just det längtar nog ingen efter – och det känns väl egentligen bara helt realistiskt när Tegnell sätter pipan i mun och helt blåser faran över. Och när gör han det – på den här sidan nyår?

Vi talas vid i telefon, vi ses ute på behörigt avstånd, vi pratar fotboll, och längtan finns där, men för varje dag som går inser fler och fler av oss att läget förmodligen är bra mycket värre än vi vågat inse.

Kanske vaknar vi så småningom upp till en mycket sundare fotbollsvärld? Det blir kanske sportens räddning.