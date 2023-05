Johan Croneman: Till och med som gapig publik är man trött på domargnället

Logga in

SVT-sporten har följt Sveriges bästa domare (2022), Fredrik Klitte, under en matchdag: ”Personen bakom ’domarjäveln’”.

Det är inget nytt under solen precis, genom åren har man sett åtskilliga tv-team som hängt domare i hasorna – därmed inte sagt att det inte väcker frågor, och några kanske till och med kräver ett och annat svar.

Fredrik Klitte har bara fyra år som allsvensk domare, men rankas redan som en av de allra bästa. Han är ung, jobbar som vd för ett litet företag hemma i Helsingborg, är gift, har två små barn. Han älskar att vara fotbollsdomare.

Han plockar upp två av sina domarkollegor och tar bilen till Göteborg, de skall döma IFK Göteborg–Malmö FF. Vi hör snacket i bilen, i omklädningsrummet före match, i paus, efter match. Varvat med lite matchbilder och diverse incidenter.

Det är alltid nyttigt med ett domarperspektiv, intressant hur de resonerar, kul att få höra vad som sägs på plan. Alla vet att det inte blir match utan att en domare dyker upp, men så fort han blåser i gång matchen är han allas fiende. Vi kan nog anta att det i stunden är ett extremt ensamt jobb.

Det har förvisso klagats på domare i evinnerliga tider, från läktarna hör man oavbrutet invektiv och burop. Den av oss som inte då och då står på läktaren, eller sitter hemma i soffan, och gapar på ”domarjäveln” räcker upp en hand – och gör sig skyldig till falskt vittnesbörd (åttonde budet). Det ingår liksom i spelet, i dramaturgin, i själva upplevelsen. Hur många gånger borde man inte ha vunnit en match, om det nu inte vore för domaren?

Gnället på domarna har emellertid eskalerat, blivit värre, grövre – det är inte många domslut under en hel match som inte ifrågasätts av spelarna. Det är ett jäkla snackande, ett ständigt protesterande, gester, miner, vi ser det i varje match. När det gäller just spelarnas protester är man till och med som gapig publik trött på pajaskonsterna. Det filmas, det förstärks, man gör allt för att få ett domslut med sig.

Att det mycket sällan delas ut gula kort för domarprotester är minst sagt märkligt, eftersom 98 procent av alla domslut ifrågasätts av spelarna. De kan komma farande med dobbarna före i 130 km/tim, helt feltajmade, en livsfara för motståndaren – sekunden efteråt är de helt förtvivlade, bedyrar sin oskuld och lovar att ”jag träffade bollen först”.

Det är givetvis komiskt, om det nu inte råkade hända gång på gång under varenda match. Helt ärligt: Spelare som under 90 minuter plus tillägg gör allt för att lura domarna skall egentligen bara hålla käft. Spelarna har de domare de förtjänar, liksom ledarna och tränarna.

I paus mellan IFK Göteborg och Malmö FF dyker Malmös sportchef, Daniel Andersson, upp utanför domarrummet för att tala om för Klitte & Co att Blåvitts Sebastian Eriksson borde haft minst två gula kort.

Jag antar att den typen av påtryckningar är mycket vanliga, eftersom Klitte knappt reagerar – Daniel Andersson borde å andra sidan skämmas ögonen ur sig över sitt pinsamma uppträdande. En sportchef? I paus? Man får väl trösta sig med att resten av Fotbollssverige vet att just hans klubb har domargnället i sitt dna, ingen blir förvånad.

Motståndet mot VAR, videogranskandet, är samtidigt massivt bland vissa supportergrupper, som krävt och fått årsmötesbeslut från flera stora klubbar där de förbinder sig att aktivt motarbeta införandet av VAR.

Kanske också dags för den delen av publiken att knipa käft i fortsättningen – de vill slå vakt om de felaktiga besluten, feldömda straffar, missade, avgörande offsideavblåsningar. De tycker VAR ”stör” och förstör målfirandet. Löjeväckande, i mina öron. Vad är nästa krav: Att bollkallarna måste heta Kalle…?

