Johan Croneman: Tittarbojkott av VM i Qatar skulle kunna bli en global massrörelse

En representant för Publicistklubben ringde häromdagen och undrade om jag ville vara med och diskutera vinter-OS i Peking nu i februari och fotbolls-VM i Qatar i november senare i år.

Hur stod jag i bojkottfrågan?

Jag tackade ja, även om jag nog betraktar bojkottfrågan kring både Peking och Qatar som stendöd. Har frågan över huvud taget väckts på allvar? Jo, bland dem som bevakar sport, och de som intresserar sig för sport, och bland dem som fortfarande diskuterar sport & politik, har frågan varit på tapeten, men från seriöst politiskt håll? Dödstyst. Man skramlar med något löjeväckande om att inte skicka sin president eller premiärminister till invigningen – aktioner som skulle kunna vinna VM i tomma gester, men som får noll konsekvenser. ”Det moderna slaveriet” och feodalismen i Qatar har diskuterats på viss politisk/facklig nivå – men själva bojkottfrågan har inte varit stekhet en enda gång.

DN:s Johan Esk skrev på nyårsafton en krönika om bland annat sin egen vånda över att behöva åka till vinter-OS i Peking och spela nyttig idiot till regimen. Och dessutom från visst håll samtidigt avkrävas ansvar för sitt agerande.

Jag förstår honom, och han är ju inte den ende journalisten som hyst/hyser den känslan inför att fara på Diktatur-OS. Johan Esk pustar i slutet av sin krönika ut en smula; stora evenemang som OS och fotbolls-VM skall de närmaste 10 åren hållas i demokratier – skönt att som yrkesman kunna släppa den pressen.

Han har dock ett förslag: En konsumentbojkott. Vi ger helt enkelt fan i att titta. När jag diskuterade Qatar-VM med en yngre släkting (fanatiskt fotbollsintresserad) för en tid sedan så sade han spontant om Qatar-VM: ”Skall man över huvud taget titta på skiten”.

Det är kort om tid till Peking, men det skulle vara möjligt till Qatar. Och det är givetvis för bra för att vara sant, men en massiv internationell tittarbojkott!?

Jo, det ser ut som ett slag i luften, men det skulle kunna bli en global massrörelse, för min egen del skulle jag må bra av att det. ”Nej, tänker inte titta. Där går min gräns”.

Jag har ingen färdig åsikt om bojkotter i allmänhet, frågan måste väckas i varje enskilt fall, och sedan måste man titta på effekter kontra tomma gester. Det finns varor och märken jag inte handlar med av politiska skäl, det finns stora företagsjättar jag inte vill ge en spänn. Man kan givetvis tycka att det också är en meningslös tom gest, men jag tycker definitivt personligt ansvar har betydelse. I både stort och smått.

Jag skulle aldrig någonsin fördöma de journalister och yrkesmän som åker till Peking eller Qatar för att göra sitt jobb, men jag skulle samtidigt stötta alla som sade att: ”Nej, hit men inte längre”.

Skall vi kollektivt koppla ur till Qatar-VM? Vem skall de då propagera för och tjäna stålar på?

Flera läsare har hört av sig efter att jag både i en sport-krönika och på mitt insta gjort reklam för dart-VM som nyligen avslutades i London. Många trodde att det handlade om satir alternativt ironi. Nej!

Finalen förra söndagen mellan engelsmannen Michael Smith och skotten Peter Wright blev en rysare som svängde fram och tillbaka, innan Peter Wright satte en dubbel 16 och kunde höja bucklan. Jag var genomsvettig!

Sport handlar som bekant just nu mer om tester och smitta, ja, mer än någonsin under dessa två år av pandemi. Vi är många som inte riktigt förstår vad det är som gäller. Det är nästintill omöjligt att förstå alla bra och dåliga skäl till att ställa in både matcher och mästerskap, borde man inte pausa hela idrottsvärlden tills någon typ av gemensam säkerhet kan uppvisas?

Det känns knappast som om rättvisa skipas just nu. Alla kommer till start med helt olika förutsättningar. Om man nu kommer till start över huvud taget.

