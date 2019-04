Johan Croneman: Tittarna borde organisera sig för sport i fri-tv

Bläcket har knappt hunnit torka och en hel del kan ju fortfarande hända, men att ”Vinterstudion” med nuvarande status går i graven är nog ändå klart som korvspad, försök att sansa er, det kommer ta två år. Jag har en kompis som ringde och grät, han är fyllda sextio!

Det första jag tänkte var ”evenemangslistan”, den kunde kanske helt säkert räddat både Norge och Sverige. EU:s undantagslista där varje land listar sina nationalsporter, sporter som har och får betydelse för stora delar av befolkningen: Den typen av idrott skall skyddas från rättighetsrevir och sändas i frikanaler till allas glädje.

Fotbolls-VM, OS och alla riktiga höjdare kan givetvis skrivas in på de där listorna, och EU skulle närmast undantagslöst godkänt svenska och norska krav att skidåkning är en nationell angelägenhet.

Sverige har legat i långbänk (som vanligt) med den här listan, varför vet jag verkligen inte. Jag kan inte se att en enda fråga om detta har riktats till Amanda Lind, politiskt ansvarig. Fråga henne nu, riktigt ordentligt!

Det är väl ingen jättesensation å andra sidan att en kommersiell kanal förstått att ”Vinterstudion” också är ett vinnande kommersiellt koncept – frågan är väl nu snarast: Hur mycket av inredningen ingår?

David Fjäll sade ju passande upp sig dagarna innan avtalet var klart, för att ägna sig åt sitt egna bolag, jag kan tänka mig att Nent Group kommer med ett bud till André Pops som är Gudfader-likt: ”We made him an offer he couldn’t refuse”.

Vem skulle klandra honom?

Jan Helin på SVT säger i en kommentar att ”Vi skall försöka hitta ett partnerskap med Nent Group”, och det är väl inte orimligt att Nent kan tänka sig att släppa de värsta skittävlingarna till SVT, men långt innan dess tror jag nog att Jan Helin får annat att tänka på: Sin personal, som sagt. Sin kompetens!

De kommer bli erbjudna bra jobb, bra betalt och bra villkor – på Nent.

Nent group är ju inte dummare än att de kommer vara frikostiga under de första åren. De lägger ut delar av sändningarna på sina frikanaler, senare drar man åt snaran.

Snara betyder att det är vi tittare som betalar extra.

Flera fria sportskribenter har hävdat att detta kan (som vanligt) vara bra för SVT och deras outsinliga kreativitet, ”Vinterstudion” skapades en gång ur tomma intet.

Jag är mycket tveksam.

De kommersiella kanalerna är ruskigt stora och starka ekonomiskt, vem som helst är till salu, det finns nästan ingen som man inte kan köpa. Det är ju dubbeldeprimerande.

Men: Det finns några som står där emellan, tittarna, vi som betalar.

Vi som tittar på tv har en kolossal makt, men vi utnyttjar den nästan aldrig.

Varför gör vi aldrig det?

Varför vill ingen organisera tittarna…?

