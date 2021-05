Johan Croneman: Toppdomarens lättsinniga politiska analys är skandalös

Sportradions Richard Henriksson avslutade sin allsvenska fotbollskarriär blott 27 år gammal, för ungefär 12 år sedan. Han tog bland annat ett allsvenskt guld med Djurgården 2002. Efter sin aktiva karriär blev han expertkommentator på Canal+, sedermera fotbollsexpert på Radiosporten. Där blev han kvar, till deras stora lycka skall man kanske tillägga.

Nu är han en av Sveriges allra bästa inom sitt gebit, vilket det nu är. Fotbollsexpert är hans titel, och som sådan är han lysande, men efter att ha lyssnat på hans poddserie ”Matchen” på Radiosporten är han nog numera lika mycket sportjournalist som just expert. Jo, det är en betydande skillnad.

Det är när jag hör hans avsnitt med före detta elitdomaren Jonas Eriksson som det slår mig. ”Matchen” är programserien som visserligen fokuserar på bara en enda fotbollsmatch, två gånger 45 minuter, men Richard Henriksson får också med så mycket annat. Han pratar med Nilla Fischer, med Kurt Hamrin, med Kim Källström, det är otroligt initierad och spännande idrottshistoria.

I just Jonas Erikssons fall trycker han ut honom i hörnen, och då handlar det mer om politik och affärer än om fotboll. De har visserligen träffats för att prata om Jonas Erikssons VM-insats 2014, och med speciellt fokus på matchen Kamerun-Brasilien, som Eriksson dömde, och det är bra, och det är intressant och lärorikt – men riktigt hett blir det faktiskt först när Richard Henriksson rätt listigt lurar in Jonas Eriksson på att prata just politik och affärer. Jonas Eriksson gör nu bort sig rejält, utan att han ens märker det själv.

Jonas Eriksson har ett speciellt förhållande till bland annat Qatar, och till Paris Saint-Germains nuvarande ordförande Nasser Al-Khelaifi. De har gjort stora affärer ihop i början av 2000-talet (Jonas Eriksson har bland annat sålt tv-rättigheter till Al-Khelaifis mediebolag), de är nära vänner, och när Richard Henriksson frågar om Jonas Erikssons förhållande till det starkt kritiserade VM-aktuella Qatar, så kommer en lovsång till landet och dess positiva utveckling – och Jonas Eriksson tror att VM kommer bli ett riktigt bra arrangerat mästerskap. Han är som en levande annons för Qatars turistråd.

Richard Henriksson påtalar missförhållanden, bristen på demokrati, hetsjakten mot till exempel homosexuella i Qatar. ”Det är viktigt att man belyser dom här frågorna” säger Jonas Eriksson i ett försök att smita undan. Och för att leda bort samtalet från förtrycket i Qatar börjar nu Jonas Eriksson i stället prata om hur det minsann var i Ryssland under fotbolls-VM 2018, för att nu inte tala om fascismens Italien (!) på 30-talet, och sedan kör han riktigt ner i diket. Den internationella bojkotten på 70- och 80-talet av Sydafrika och det vidriga apartheidsystemet påstår nu Jonas Eriksson var ett misslyckande: ”Det blev inte bättre”, säger han.

Herregud, blev det inte bättre?! Den långvariga internationella isoleringen bidrog starkt till att regimen först tvingades förhandla, sedan lämna över makten. Det vidriga apartheidsystemet gick i graven tack vare internationella påtryckningar. Skulle vi åkt dit och spelat, tennis, fotboll, och bibehållit ”öppna gränser och ha en dialog” som Jonas Eriksson menar? Hur hade den tidsplanen sett ut för den plågade sydafrikanska majoriteten?

När Jonas Eriksson dessutom berättar att han ”många gånger” bjudits ner till Qatar för att döma matcher under vinterhalvåret, ja då börjar man verkligen undra hur dom frilansresorna såg ut, och hur dom avtalen utformades. Trevligt land och trevlig kultur, menar Jonas Eriksson. Tänkte han på spöstraffet, specifikt?

Skandal är ju ett rätt urvattnat mediabegrepp, men nog tycker jag att Jonas Erikssons förbindelser med Qatar och hans lättsinniga politiska analys är mer eller mindre skandalös. Ingen som tänker ifrågasätta den nästintill helgonförklarade Jonas Eriksson?

Läs fler sport i tv-krönikor av Johan Croneman:

Sprickorna i fasaden gör porträttet av Tumba starkt

Hur bra Pelé var är omöjligt att svara på – frågan är vad han var