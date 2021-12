Johan Croneman: Vad ni än gör i jul – missa inte dart-VM

Det är bara en sak som gäller i helgen, eller i alla fall någon gång innan den 3 januari: Ni bara måste gå in på Viaplays sändningar från dart-VM i Alexandra Palace i London. Bästa tv-sporten just nu, alla kategorier. Och det av många skäl.

När svenske Stefan Lord var en världsspelare på 80-talet spelade var och varannan kompis dart, inte sällan på lite mer klassiska pubar, men rätt ofta hemma också. När kom ni senast hem till någon och hittade en dart-tavla på väggen – det måste väl ändå vara 30 år sedan? Jag skulle i alla fall bli oerhört förvånad om jag blev hembjuden till någon på några dartmatcher.

Piltavlor som hängt ute ett antal vintrar, med sneda, vinda och rostiga pilar kan fortfarande ses på en utedassvägg valfri midsommarfest på landet.

Stämningen när dart-VM drog i gång i Alexandra Palace i London i onsdags, den 15 december, var magisk. Vilken publik, vilken atmosfär, vilka karaktärer. Inramningen var magnifik, lite gubbig får man väl tillstå (bara en handfull kvinnor har lyckats kvalificera sig), som evenemangets cheerleaders till exempel, men klarar man av att hyggligt bortse från detta så är det som sagt en upplevelse.

Det är en publik som man annars bara möter på en engelsk fotbollsmatch, det sjungs, skrålas, skränas och dricks öl, den är utklädd, för att inte säga utspökad, och kanske någon tycker det ser lite billigt ut, men jag sväljer det med hull och hår.

Det är klart att man föreställer sig att pubspelare i sporten är vana vid lite störiga och småpackade människor i bakgrunden, men här bryter hela arenan ut i allsång exakt när den sista avgörande pilen skall kastas – här gäller att ha nerver av stål.

Det är ju också en sport som kräver total koncentration och ett genomstarkt psyke, under långa matcher. Allt eftersom turneringen pågår och går mot kvartsfinaler, semi och final, blir också matcherna allt längre och allt mer krävande. Jag såg i torsdags när den regerande världsmästaren och walesaren Gerwyn Price klev in i tävlingen och det var imponerande, men man kan se på alla som går in i runda ett eller två att det redan i inledningen är ett nerv- och rävspel. De är oerhört bra, och det är många som är oerhört bra. Det blir mycket dart i jul för min del.

Jag varken såg eller hörde den legendariske domaren Russ Bray under inledningen, men var så säkra på att ”The Voice” värmer upp någonstans i environgerna. Han har blivit världsberömd för sin speciella, raspiga whiskyröst och ett stort mästerskap utan honom är inget riktigt mästerskap. Han är givetvis också ett måste att spana in för er som inte riktigt fastnat för sporten.

Hur den svenska återväxten ser ut på dartsidan vet jag inte – men kommer att ta reda på. Jag återkommer i ämnet.

Blev lite nyfiken på den irländska cykelfilmen ”The Racer” (från 2020) och som också visas på Viaplay. Bra sportfilmer är extrem sällsynta, men ”The Racer” är ett sevärt undantag. Den utspelar sig under några dagar på Irland 1998, när Tour de France inleds med tre etapper på den gröna ön – det är under den tiden i princip 90 procent av cyklisterna epo-dopar sig (bloddoping). ”The Racer” handlar bara delvis om just den problematiken, det är mer en historia om en åldrande ångestfylld 38-årig cyklist som ser slutet på sin karriär och som inte vet något om hur man hanterar en sådan kris (panikångest!).

Alla borde ju få se Jørgen Lehts 50-åriga dokumentärfilmsklassiker ”Stjärnorna och vattenbärarna”, om den danske cyklisten och världsstjärnan Ole Ritter under ett Giro d'Italia – och cykelsporten är verkligen som gjord för filmdramatik. Flera av dokumentärerna om det utbredda fuskandet, som pågått under hela cykelsportens historia, som kommit under senare år är också mycket sevärda, bäst av dem är (givetvis) ”Icarus” (2017).

