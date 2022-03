Johan Croneman: Varför älskar ingen Wayne Rooney?

Vet du vad du gjorde den 19 oktober, 2002? Eller var du var? Strax efter halv sex på lördagseftermiddagen?

Jag halvlåg hemma i soffan, grymtade över att Arsenal bara hade 1–1 borta mot Everton – sen byttes Wayne Rooney i Everton in. I 80:e. Några minuter senare hade den lille illern smällt in 2-1 på ett helt otroligt magnifikt sätt, han blev den yngste målskytten någonsin i Premier League.

Jag tror det tog tio år innan jag tänkte: ”Fy helvete, vilken lagspelare han är.”

Alla som dyker upp i dokumentären ”Rooney” (Amazon prime) intygar samma sak. Han hade allt, han var stark, snabb, kvick, tuff, hård. Hans vinnarskalle var större än någon annans – och han kunde göra mål överallt ifrån. 183 mål för Manchester United, på 393 matcher.

Alla erkänner Wayne Rooney storhet – men jag träffar sällan någon som säger ”jag älskade Wayne Rooney”. Har det någonsin hänt? Det kan man ju till och med höra om Kalmars Henrik Rydström, AIK:s Sven Dala Dahlkvist eller Malmö FF:s Krister Kristersson.

Fem Premier League-titlar, en FA-cuptitel, 2 liga-cuptitlar, en Champions League-Titel, en Europa League-titel – och några till.

Varför gillar ingen Wayne Rooney? Ja, bortsett från hans fru Coleen, hans fyra barn och hans föräldrar?

Jag överdriver givetvis, men känslan har grävt sig djupt.

I Matt Smiths dokumentär om Wayne Rooney, över en timme och 44 minuter, möter man en man som man nog ändå redan förstått, om man säger så. Wayne Rooney är verkligen en av dem man förr i tiden bara kallade lads”, killar från gatan, ni vet puben, mucka, match, högljudda, tog all plats eftersom de faktiskt aldrig någonsin hade haft någon alls.

Han blev en superstar som 16-åring. Working class. Några av er har kanske inte läst så mycket brittisk tabloidpress, deras kvällstidningar. Vid en jämförelse framstår några av Aftonbladets och Expressens största övertramp i historien som något The Guardian eller The Times hade kunnat publicera utan att blinka. Man rotar bokstavligt talat igenom soporna hos kändisar – News of the world tog ändå priset, avlyssnade ett stort antal kändisars telefoner, och fick, God Bless, lägga ner tidningen.

Matt Smiths dokumentär inleds i Waynes garage, det småstrilar utanför, som det så ofta gör i England. Wayne går loss på en sandsäck, ensam, han slår hårt, han slår med nån slags inneboende ilska. Det skall bara ut.

Vi som har sett om inledningsminuterna till Martin Scorseses ”Tjuren från Bronx” 160 gånger förstår nog att regissören Matt Smith också sett samma scen ett antal gånger – nu fick han chansen att göra sin lilla variant. Det blev rätt bra.

Wayne Rooney fick kämpa säger han, kämpa för allt, kämpa för att få spela, kämpa mot de större och starkare. Han var ofta i slagsmål som liten och som tonåring, inte sällan bara för att det var kul, det förväntades nästan av en riktigt bra kväll eller bra konsert.

Jaja, vi har hört den förut, men jämförelsen med Jake LaMotta i ”Tjuren från Bronx” är kanske ändå inte bara en cineastisk fantasi. Det handlar kanske till 70-80 procent om överlevnadsinstinkt, om inte mer, och det präglar alla som kommit från det hållet. Stenhårt.

Vid köksön i Waynes och frun Coleens hus hamnar de till slut i det hörn de förmodligen måste fösas in i: Waynes otrohet, hans sexköp, eskortflickor. Det blir en lång, rätt plågsam, men otroligt uppriktig uppgörelse från Coleen, hon hamnar i det oacceptabla i hans beteende, men har (nog) kommit fram till att hon förlåtit honom. Det oacceptabla alltså.

Mon dieu. Hur går man vidare i ett förhållande efter det? Läs Wayne Rooney uttryck när hon berättar. Jag är inte helt säker på att han har ett. Han ser helt bedövad ut.

Kommer någon mer än Coleen att förlåta Wayne? Förmodligen mycket få.