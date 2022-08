Johan Croneman: Varför får löpare som saknar talförmåga en mick i fejan?

Det var 26 år sedan ett svenskt par vann EM-dubbel i bordtennis. 1996, på hemmaplan, ryckte det till i paret Jörgen Persson & Jan-Ove Waldner som hade flera titlar sedan tidigare, med andra partners, men nu tog sin första EM-dubbel tillsammans.

Det var stort att se två svenska dubbelpar i ena semifinalen i München i veckan, till slut bärgade regerande världsmästarna Mattias Falck och Kristian Karlsson också hem EM-guldet efter österrikiskt motstånd i finalen.

Det såg lätt ut – bordtennis ser alltid rätt lätt ut i tv. Särskilt när de riktigt stora spelar. Jan-Ove Waldner är den största bollbegåvning Sverige fått fram, någonsin, oavsett idrott. En av de största bollbegåvningar världen kanske skådat. Han var förresten också med i dubbelfinalen i München, som expertkommentator. Mycket bra, där också.

Jag växte upp när det stod ett pingisbord i varenda svensk källare. Eller i garaget. Det stod pingisbord i hyreshusens gemensamma utrymmen, det stod pingisbord på skolor och fritidsgårdar – och på kåken. Minns Kjell Johansson och Hasse Alsér – och sedan gick 17-åriga Mini-Stellan (på den tiden) Bengtsson och vann VM-singeln i Nagoya 1971 och jag minns det som om det var i går!

Bordtennis var en folksport som under några decennier blev något av en nationalsport – precis som med det svenska tennisundret under 80- och 90-talet. Sedan stendog framgångarna, och nästan allt intresse.

Det där överlåter jag till idrottshistoriker, idrottsekonomer och kanske sociologer till att utreda, en gåta är det i alla fall.

Det samlade Europamästerskapet i München verkar ha blivit en fullträff, SVT:s satsning har varit klockren, bra koll och bredd på hela smörgåsbordet.

Varför man envisas med att köra upp en mick i fejan på till exempel löpare som precis tömt sig totalt och saknar talförmåga är dock lika obegripligt som vanligt. Det ger ingenting. Det säger ingenting. Men en intervju skall man bara ha. SVT:s redaktion kan väl sätta Marie Lehmanns plågsamma intervju med 400 meter häck-löparen Carl Bengtström på repeat på nästa möte så kan man förhoppningsvis dra några slutsatser efter det.

Det sägs ju att det är svårt att lära äldre hundar att sitta – jag tillhör nog den sorten som hellre ser ett EM i puttekula än ett halvt set i beachvolleyboll. Vilka krafter som sålt in beachvolleybollen som en världsangelägenhet och till och med lyckats att göra en OS-gren av strandbollandet, det har jag ingen aning om, men någon typ av genier måste det i alla fall vara.

I skuggan av detta sänder också SVT direkt från JVM i hockey, men det som under de senaste åren blivit till en stor sport- och publikhändelse under jul och nyår spelas nu av mitt under högsommaren och till och med spelarna verkar måttligt laddade. Hur många såg Sveriges kvartsfinal mot Lettland i torsdags?

Sanny Lindström, Expressens hockeyexpert, slog huvudet på spiken när han efter matchen skrev:

”Det var så segt och tempofattigt att jag hann både natta barnen, baka en smulpaj och hänga tvätten innan Juniorkronorna kunde ställa upp i anfallszon.”

Inte ens den kanadensiska publiken tycks bry sig, och då är det riktigt illa.

Till sist, en liten försiktig iakttagelse: Varför har high-five:andet i till exempel fotbollsallsvenskan börjat anta närmast obscena proportioner? Det räcker med att målvakten sträcker ut lite halvdant eller att någon slår ut bollen till hörna: Hela laget springer sedan omkring och gör high-five med varandra i något som känns som en plågsam evighet. Inkast? High-five. Byte. High-five. Och vid byte skall det inte bara göras high-five med spelaren man byter med, nej, spelare som masar sig ut mot sidlinjen tar numera också långa omvägar för att high-five:a hela jäkla hemmalaget – och dessutom några ur bortalaget. Herregud: Skona oss.

