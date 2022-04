Johan Croneman: Varför säljer SVT ut sportsändningar för skitsummor?

Förra året (2021) hade SVT sponsorsintäkter på 49 miljoner kronor. Vi har visserligen vant oss vid att public service sedan många år tillåter sponsring, reglerna är snåriga och inte sällan medvetet luddigt formulerade, men man höjer ändå på ögonbrynen när ett program som ”Hockeykväll” gör reklam för luftrenare, maskinsläp, bygghandel med mera. Fem företagsloggor presenteras stolt, två gånger dessutom.

Både ”Fotbollsstudion”” och ”Hockeykväll” har listigt delat upp programmen i två delar, man kallar det ”övertid” respektive ”overtime” och innebär alltså att man kan klämma in företagsloggarna en andra gång.

Sponsringen regleras i SVT:s sändningstillstånd, i företagets public service-redovisning för 2021 uttryckte man det så här:

”Syftet med sponsringsmöjligheten är att SVT ska kunna sända sportevenemang som annars skulle vara svåra att säkerställa på grund av rättighetsinnehavarnas krav eller svåra att finansiera på grund av ökande marknadspriser.”

SVT och public service har haft små eller inga möjligheter alls att deltaga i det rättighetskrig som under senare år rasat inom sportindustrin och i dag har eskalerat – vi pratar rättigheter i mångmiljardklassen. Det är ingen nyhet, men man undrar givetvis samtidigt varför till exempel SVT Sport måste dra in ett antal miljoner av sponsorer, när man inte längre är med i kampen om de stora dyra mästerskapen?

C More äger visserligen rättigheterna till SHL, den svenska hockeyligan, och SVT betalar givetvis för att få sända några minuter av deras hockeybilder, men två man i studion, en reporter på fältet, och dessutom många intervjuer via länk – hur mycket har en ”Hockeykväll” i budget per sändning? Hur mycket betalar de fem sponsorerna?

Nitton stora sportevenemang i SVT sponsrades under 2021, sammanlagt 682 olika sändningar, och 49 miljoner i sponsorintäkter låter kanske inte särskilt mycket med tanke på hela public services budget på runt fem miljarder – men då kan man ju samtidigt fråga sig varför SVT säljer ut public service för något som i sammanhanget kan framstå som en skitsumma?

När SVT själva skall förklara reglerna för presumtiva samarbetspartners/sponsorer skriver man på sin hemsida för ”affärsrelationer” att: ”Det är omöjligt att presentera en färdig checklista för hur sponsringsreglerna ska tolkas. Det mesta handlar om en bedömning från fall till fall.”

Man häpnar. Det öppnar ju upp de flesta dörrar in i smygreklamen, och man gör det liksom bara i förbifarten. Säkert ingen som märker, eller bryr sig. I dag betalar alla sin beskärda del till SVT via skattsedeln, ingår det inte i den betalningen att vi skall slippa all reklam i public service? Lätt obegripligt att frågan bara gömts undan och glömts bort.

Det kostar numera också pengar att köpa in populära/kompetenta programledare, de framgångsrika, ambitiösa och kunniga är givetvis värda sitt pris – samtidigt som man gråter en smula när man läser att (ännu) en av Radiosportens riktiga äss, Richard Henriksson lämnar Sveriges Radio för en programledarroll i Viaplays fotbollssändningar.

Jag missunnar verkligen inte en sådan stjärna som Richard Henriksson all framgång, men det dränerar givetvis SR och Radiosporten som snart sagt utbildat varenda kompetent sportreporter på den svenska tv-marknaden. Jag är ju inte ensam om att fortfarande få gåshud, efter snart 60 år, bara av de första takterna i Radiosportens signaturmelodi ”Mucho gusto”, jag vet, lite löjeväckande, men ett obestridligt faktum.

Vill ni njuta av Richard Henriksson så ratta in Radiosporten och lyssna på hans fantastiska programserie ”Matchen”, där han och diverse fotbollslegendarer går igenom en match de aldrig glömmer. En självklar nominering till Stora Journalistpriset 2022.

