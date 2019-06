Johan Croneman: Varför snacka upp kassa svenska insatser?

Just nu: spara 50%

En evighetslång golfsändning från US Open som repetitivt och meditativt sakta gräver sig in i natten är sannerligen en lisa för sportsjälen.

Ingen som desperat snackar upp en helt kass svensk insats, som var fallet med både herrarnas EM-kval och damernas VM-debut. Ingen som plötsligt gapar och vrålar helt utan anledning (och väcker folk som välförtjänt somnat ifrån eländet). Ingen som enbart fokuserar på de svenska insatserna.

Nu kunde man ju visserligen till slut glädja sig över Henrik Stensons birdiestim in mot 18:e, men kameran och kommentatorerna följer allt av värde. Man slipper fokus på svenskar, bara för att de är svenskar.

Det är väl inte optimalt med Pierre Fulke och Per-Ulrik Johansson i en studio i Stockholm (de har med sig reportern Anders Sjöstrand på plats – förbindelserna funkade inget vidare första dagen). Men Fulke och Johansson är å andra sidan så ruskigt pålästa och insatta att man faktiskt inte bryr sig det minsta. Man känner in i minsta detalj att de också själva bär på erfarenhet från den här typen av mästerskap, och att less is more har de till tittarnas glädje tagit in till fullo. Jag älskar de här sändningarna, och att Tiger Woods trots att han inte ser ut att vara fysiskt hundra ändå gick runt på -2 och är med på vackra Pebble Beach i Florida, gör givetvis fortsättningen ännu mer spännande.

Annars har jag fortsatt att försöka sätta mig in i baseboll (tack för flera fantastiska mejl om hur spelet fungerar och var och hur man lär sig) – bara hur publiken uppträder är ju ett mysterium. Ser de över huvud taget på matchen? Inga tifon direkt. Äter gör de i alla fall hela tiden, och plötsligt ser man två äldre damer, närmast på parkett, sitta och småprata i en kvart utan att en enda gång notera vad som händer på planen. ”Jaså, en homerun, fint pojkar, fortsätt ni…”

Janne Andersson fick inte en enda jobbig fråga efter debaclet i Madrid (ett debacle var det, hade vi mött ett lag som spelade som vi hade vi kallat dem fotbollsmördare – och annat…). Vem älskar inte Janne Andersson, men han får fan i mig inte stå oemotsagd när han försöker förklara att de spelat helt enligt planen, och den var det sannerligen inget fel på, och alla hans pojkar hade varit ”Mycket bra”. Och till yttermera visso: Janne menade att det var hands på en spanjack innan ett av målen, frispark till oss innan ett annat och typ en blind domare som godkände ett tredje.

Satt han och snackade med de där basebolltanterna under matchen….?

Sveriges VM-premiär i Rennes (också det TV4) blev på samma sätt en plågsam upplevelse. Det svenska spelet gick totalt i baklås, och då duger det inte med bisittare och experter som inte har annat än beröm och förståelse att komma med. Malin Svedberg och Lotta Schelin i studion hade noll och intet att vare sig anföra eller anmärka, Lasse Granqvist hade aldrig varit så hygglig och verserad om de svenska herrarna spelat lika uselt (släpp handbromsen, Lasse) och Hanna Marklund – ja, hon inkarnerar uttrycket ”å ena sidan – å andra sidan”.

Man blir skogstokig när de försöker snacka upp en match med kvaliteter i paritet med svensk gärsgårdsserie!

Dagen efter visade Frankrike och Norge hur tempofylld, teknisk och välspelad damfotboll kan vara, och den återvann min tro på att damfotbollen verkligen står inför ett större, både tekniskt och kommersiellt, genombrott.

Det värsta var/är nog ändå att den svenska tränarfilosofin slår rakt över både dam- och herrfotbollen. De kan aldrig nog poängtera hur viktigt och effektivt (not!) det är att lååååångsamt bolla gris i backlinjen och att i ALLA lägen välja att säkra bakåt och alltid vända hemåt. Alla svenska lag spelar i stort sett exakt likadant i grunden.

De tycks också tänka i exakt samma banor när det gäller den nu uppblåsta konflikten mellan svenska fotbollssupportrar på ena sidan och Björn Eriksson och polisen å den andra: ”Vi står på våra supportrars sida.” Och plötsligt är det armkrok mellan klubbledningar, spelare – och bengalbrännare. Att man inte skiljer på tifon och tifon är ju så uppenbart naivt. Gör en gallup bland alla supportrar – majoriteten kommer säga ja till tifon, nej till bengalbrännare som gömmer sig under tifon. Hur svårt är det att göra den distinktionen – det borde ju till och med de mest rabiata snuthatarna kunna ta till sig.