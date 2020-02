Johan Croneman: Varför vågar inte SVT säga tittarna sanningen?

Skidskytte-VM i italienska Antholz startade i torsdags med ett svenskt halvfiasko i mixedstafetten, trots att SVT:s utsända gnodde in i det längsta för att få till en framgång. ”Vi kan kanske nå topp-tio”, försökte en besviken Niklas Nord som kommenterade, och även om man redan under den första sträckan kunde höra på Björn Ferry att det förmodligen var morsning och goodbye för Sverige så höll också han god ton – är det för att inte tappa tittare?

I sådant fall måste det ju vara ett grovt journalistiskt tjänstefel – enda rätta hade ju egentligen varit att meddela konsumenterna att Sverige aldrig skulle förmå att komma i kapp. ”Häll i er kaffet och gör sen något annat, kära tittare.”

”Men”, säger någon, ”det är väl inte bara Sverige det handlar om?”

Nej, jag håller med, men SVT:s uppsnack och förhandssnack handlade BARA om Sverige. Det visades gamla upplopp och medaljstrider och man pratade om valörer på medaljerna och förhoppningar och förväntningar. Inte så mycket på tävlingen, själva VM:et, nästan bara om S-v-e-r-i-g-e.

Jag vet inte riktigt hur stor SVT-truppen är men minst sex reportrar och experter och kommentatorer var i gång under den första dagen.

SVT delar på sändningsrätten med Eurosport – och när man zappade över dit satt före detta juniorvärldsmästaren i skidskytte, Tord Wiksten, och rattade hela sändningen själv. Och med den äran dessutom.

Om man säger så här: Eurosports enmanssändning var minst (!) lika bra som SVT:s.

Efter varje skjutning skickade SVT fram sin reporter till landslagets skyttetränare Johan Hagström, och jag räknade åtminstone till tre gånger när han efter samma fråga levererade samma svar. Exakt samma. Både efter Linn Perssons och Jesper Nelins misslyckade skytte: ”Kanske inte det bästa hon gjort.” ”Kanske inte det bästa han gjort.” ”Kanske inte det bästa han gjort.”

Drar man någon slutsats efter sådana frågestunder? Redaktionen? Reportern?

Linn Persson hade det allra jobbigast på den för laget så viktiga första sträckan, hon sköt tre bom i stående och fick i stort sett låna skott från kringstående skyttar, när Niklas Nord och Björn Ferry utbrister: ”Starkt gjort att få ner dom där.”

Det är tråkigt när det går åt helvete på jobbet, som för Linn Persson och Jesper Nelin, och jag förstår när skyttetränaren Johan Hagström klyschar sig fram och strax säger att ”vi får ta med oss det som var bra” – men var och när fick till exempel Niklas Nord och André Pops för sig att de, som sportjournalister, också måste sjunga med i ”always look at the bright side of life”? Och hitta något positivt i en elfteplats!?

Hopplöst 1982. Eller 1882.

Och Helena Ekholm må vara Sveriges populäraste idrottskvinna sedan Stockholmsolympiaden för 108 år sedan, men man tycker väl ändå att det finns mer att säga än att man måste försöka åka fort och skjuta fullt?

Jag älskar sportklyschor, men man måste använda dem och återanvända dem i språket, inte bara rapa upp dem med största möjliga gravallvar.

Tio minuter efter sändningen fick jag ett mejl från Olle i Söderhamn som funderat lite i samma banor som jag själv. Han hade också fått ihop det till sex utsända, plus teknik, plus Sveriges Radios utsända, och Olle skrev: ”Public service är bra men har man helt tappat proportionerna för vad som är en rimlig rapportering?”

Vi bollar nu gemensamt över Olles fråga till någon som eventuellt vet.

Tord Wiksten i Eurosport hade som sagt ingen expert vid sin sida, ingen studio, ingen uppsjö av reportrar som hade slut på frågorna efter 14 sekunder.

Står man ut med reklamhelvetet vid varje växling (då kan man zappa över till SVT) och orkar man med deras förkärlek att smeta ner allt med musik, ja då är Eurosport, under skidskytte-VM i alla fall, ett alternativt till Sveriges Televisions show off. För vem, undrar man? Och i vilket syfte?

